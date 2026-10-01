Hệ thống giải trí chiếm 1/4 lượng phản ánh lỗi trên xe mới

Kết quả nghiên cứu của JD Power cho thấy hệ thống giải trí trên xe chiếm 25% tổng số lỗi được ghi nhận trên các dòng ô tô mới.

Hầu hết trên các mẫu xe mới, người dùng dễ dàng bắt gặp những cụm màn hình trung tâm cỡ lớn điều khiển hầu hết các tính năng trên ô tô từ định vị, giải trí cho tới cài đặt các tính năng an toàn hay điều hòa. Tuy nhiên, việc tích hợp chung các công nghệ lại đang gây ra không ít phiền toái cho nhiều chủ xe.

Công ty nghiên cứu JD Power đã công bố kết quả nghiên cứu về chất lượng và mức độ hài lòng đối với hệ thống đa phương tiện trên ô tô tại Mỹ năm 2026. Kết quả dựa trên khảo sát thực tế từ 78.514 chủ xe sau 90 ngày sở hữu.

Báo cáo chỉ ra rằng chất lượng tổng thể của xe hơi nói chung đang tăng lên, nhưng riêng mảng hệ thống thông tin giải trí là hạng mục duy nhất chững lại. Khảo sát cũng nhấn mạnh, nhóm lỗi hệ thống giải trí chiếm tới 25% tổng số lỗi được ghi nhận trên xe mới và thâu tóm trọn 5 vị trí dẫn đầu trong danh sách các sự cố thường gặp nhất.

Việc đưa hết các chức năng vào trong một màn hình cảm ứng đang gây ra không ít phiền toái cho chủ xe. (Ảnh minh hoạ)

Bà Lisa Boor, Giám đốc phụ trách Giải pháp OEM tại JD Power, cho biết: “Khi ô tô ngày càng được định hình bằng phần mềm, các lỗi hiện nay không còn nằm ở hỏng hóc phần cứng mà chủ yếu do độ phức tạp của hệ thống, hiệu năng phần mềm và khả năng kết nối. Khách mua xe kỳ vọng những công nghệ này cần phải hoạt động một cách mượt mà hàng ngày”.

Trong năm 2026, nhiều nhà sản xuất xe hơi thay đổi và bổ sung trở lại các cụm phím bấm vật lý trên các mẫu xe của mình. Volkswagen từng chịu nhiều chỉ trích khi thay đổi các cụm phím bấm vô lăng sang dạng cảm ứng và sau đó phải thay đổi trở lại thành dạng vật lý trên các mẫu xe mới nhất. Volvo từng là một trong những thương hiệu đi tiên phong trong việc đưa tất cả các tính năng điều chỉnh lên màn hình, mới đây cũng tuyên bố đưa trở lại các cụm phím bấm vật lý lên sản phẩm.

Cụm phím bấm cảm ứng (trái) và cụm phím bấm vật lý (phải) trên vô lăng một số dòng xe của Volkswagen.

Kết quả từ nghiên cứu của JD Power phản ánh những thách thức mà các nhà sản xuất đang gặp phải khi sự phụ thuộc vào phần mềm, hệ thống màn hình cảm ứng và các công nghệ tích hợp khác trên xe hơi ngày càng tăng. Tuy nhiên, điểm số về độ hài lòng của khách hàng đối với hệ thống định vị và hệ thống âm thanh trong báo cáo năm 2026 đã tăng nhẹ, cho thấy quá trình tối ưu hóa trải nghiệm người dùng của các nhà sản xuất đang đi đúng hướng.