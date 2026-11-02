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Hệ thống cung cấp vũ khí bí mật cho Iran lộ diện

Bạch Dương
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Iran đã né tránh thành công lệnh trừng phạt bằng cách mua được khối lượng vũ khí trị giá 2 tỷ USD.

- Ảnh 1.

Báo thương mại Nga Vzglyad dẫn nguồn tin phương Tây cho biết, Iran đã thành lập một mạng lưới bí mật gồm 5.000 cơ quan quân sự, cho phép nước này lách lệnh trừng phạt của phương Tây và cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ để nhập khẩu thiết bị và thuốc nổ trị giá hàng tỷ USD.

Theo ghi nhận, chính quyền Iran đã thiết lập một mạng lưới bí mật để nhập khẩu phụ tùng, chất nổ và xe tải hạng nặng trị giá ít nhất 2 tỷ USD kể từ tháng 1/2025. Quá trình mua sắm này là cần thiết để bổ sung kho vũ khí gồm máy bay không người lái và tên lửa.

Hơn 5.000 thực thể đang ẩn mình sau các từ viết tắt của Bộ Quốc phòng và được sử dụng để lách luật. Có thông tin cho rằng một phần đáng kể thiết bị đã được nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga và Đức bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Hơn nữa, các giao dịch diễn ra mà không cần chuyển tiền thông qua những cá nhân đáng tin cậy ở nước ngoài.

"Những gì chúng ta có ở đây là huyết mạch quân sự của chế độ trong cuộc xung đột này và từ nhiều năm trước đó", ông Miad Maleki, cựu quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Theo chuyên gia này, các cơ quan quân sự bí mật đang tạo ra một hệ thống thương mại quốc tế hoạt động song song với nền kinh tế toàn cầu chính thức, từ đó cho phép Iran sử dụng doanh thu từ việc bán dầu bất hợp pháp để mua sắm trang thiết bị quân sự.

- Ảnh 2.

Vũ khí, trang thiết bị quân sự nước ngoài vẫn chảy vào Iran bất chấp các lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, báo Vzglyad đưa tin, tháng trước Hải quân Iran đã bắt giữ một robot chiến đấu dưới nước của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Vào mùa Hè, Mỹ đã chuyển hướng một phần năng lực sản xuất của Tập đoàn General Motors và Ford để sản xuất tên lửa do kho vũ khí của họ bị cạn kiệt trong chiến dịch quân sự ở Iran.

Theo Vzglyad
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vũ khí bí mật

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