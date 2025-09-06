Hệ thống CROWS bất ngờ trở thành sát thủ UAV

Binh lính quân đội thiết lập liên lạc vô tuyến trong Dự án Flytrap. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trong một sự kiện bắn đạn thật gần đây tại Ba Lan, binh lính Quân đội Mỹ đã nổ súng chống lại các làn sóng máy bay không người lái (UAV) từ một trạm vũ khí điều khiển từ xa lần đầu tiên.

Khả năng này đến từ bản nâng cấp Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE), cho phép hệ thống phát hiện, theo dõi và bắn hạ UAV ở tầm khoảng 800 mét.

Binh sĩ khai hỏa từ phương tiện bọc thép Stryker, tiêu diệt các UAV liên tiếp bằng Common Remotely Operated Weapons Station (CROWS).

“Một số mối đe dọa (UAV) được điều khiển đồng thời, nên hệ thống tiêu diệt một mục tiêu rồi nhanh chóng khóa và tiêu diệt mục tiêu thứ 2 trong vòng vài giây,” David Goldstein, quan chức thuộc Trung tâm Vũ khí, Bộ Chỉ huy Phát triển Năng lực Tác chiến, nói.

Cuộc trình diễn diễn ra trong vòng thứ 4 của Project Flytrap, một loạt bài tập nhằm nâng cao năng lực phòng, chống hệ thống bay không người lái (C-UAS) của Quân đội Mỹ.

Binh lính Quân đội Hoa Kỳ trong một buổi huấn luyện của Dự án Flytrap. Ảnh: Bộ Quốc phòng

CROWS dùng hệ quang học, màn hình và các điều khiển động cơ để cho phép binh sĩ tác chiến trong khi được che chắn; ban đầu hệ thống được thiết kế cho mục tiêu mặt đất và hỗ trợ súng máy cỡ 0.50 (12,7 mm) cùng súng phóng lựu.

Với BLADE, hệ thống nay có thể tiêu diệt cả mối đe dọa trên không lẫn trên mặt đất.

Một radar chính xác và phần mềm điều khiển C-UAS được tích hợp vào CROWS, trợ giúp xạ thủ nhắm tới các điểm đã tính toán để vô hiệu hoá UAV một cách hiệu quả. Cấu hình lai này tương thích với nhiều loại vũ khí của quân đội, đóng vai trò công cụ phát hiện và theo dõi các mối đe dọa tiềm năng.

“Tôi nhận thấy khả năng tấn công các UAS bằng CROWS đã từ không thể trở nên có thể với việc bổ sung BLADE,” Thiếu tá Jared Whitaker, Quân đội Mỹ, nói.