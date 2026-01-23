Hệ thống EAGLS được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái với độ chính xác cao và dựa trên bệ phóng cỡ 70 mm, sử dụng đạn dẫn đường bằng laser, bao gồm cả Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS).

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ ( CENTCOM ) mô tả EAGLS là một hệ thống chống máy bay không người lái thích ứng và tiết kiệm chi phí, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị tiền tuyến.

Cần nhắc lại, EAGLS là một tổ hợp vũ khí tương đối mới, phát triển bởi MSI Defense Solutions và đã được áp dụng nhanh chóng.

Hệ thống này kết hợp bệ phóng LAND-LGR4 với tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS II, cho phép nó tấn công máy bay không người lái với chi phí thấp hơn so với những loại đạn phòng không truyền thống.

Một tên lửa 70 mm từ hệ thống phòng không EAGLS (Electronic Advanced Ground Launcher System) của Lục quân Hoa Kỳ tại Trung Đông.

EAGLS có khái niệm tương tự hệ thống VAMPIRE được cung cấp cho Ukraine và tích hợp một đơn vị chiến đấu điều khiển từ xa, một tháp cảm biến quang điện và hồng ngoại, cùng một radar nhỏ gọn với ăng ten mảng pha chủ động.

Năm ngoái, Lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-69 bằng tên lửa phòng không dẫn đường laser APKWS.

Hệ thống cảm biến bao gồm radar DRS RPS-40 của Leonardo, cung cấp khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 10 km và cho phép nhanh chóng đối phó với các mối đe dọa trên không bay thấp.

Sự kết hợp giữa radar, hệ thống theo dõi quang điện tử và dẫn đường bằng laser cho phép EAGLS hoạt động cả độc lập và như một phần của hệ thống phòng không đa tầng.

Quá trình mua sắm nhanh chóng đã làm nổi bật những lo ngại của Quân đội Mỹ về tính dễ bị tổn thương của các căn cứ tiền tuyến và trung tâm hậu cần trước máy bay không người lái giá rẻ của đối phương.

Module chiến đấu của hệ thống EAGLS lắp đặt trên một phương tiện cơ giới và được thiết kế cho hoạt động viễn chinh, cho phép nó đi kèm với các đơn vị cơ động.

Việc sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser thay vì loại điều khiển bằng radar giúp giảm chi phí cho mỗi lần đánh chặn và dành những tên lửa đắt tiền cho các mối đe dọa phức tạp hơn.