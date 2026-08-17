Các hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Arena-M lắp trên xe tăng T-72B3A của Nga đã cho thấy hiệu quả đặc biệt trên chiến trường.

Theo phía Nga, bất chấp những lời vu khống tràn lan trên truyền thông, hoạt động chiến đấu thực tế đã chứng minh rằng hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M trên xe tăng T-72B3A ở chế độ "chống máy bay không người lái" có khả năng tiêu diệt hiệu quả UAV cảm tử đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Arena-M là hệ thống APS đầu tiên chứng minh điều này, không chỉ trên thao trường huấn luyện mà còn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, hiệu quả của nó đã được đối phương xác nhận.

Nhà sản xuất Arena-M tự tin khẳng định sản phẩm do họ phát triển có ưu thế vượt trội so với hệ thống APS Trophy mà Israel đang sử dụng, vốn được lắp đặt rộng rãi trên xe tăng Merkava Mk 4M và xe bọc thép chở quân hạng nặng Namer.

Hệ thống này đã đánh chặn thành công các quả đạn phóng từ súng phóng lựu RPG và tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ thứ hai, nhưng lại hoàn toàn không hiệu quả đối với máy bay không người lái FPV. Điều này đã trở nên rõ ràng trong cuộc tấn công lãnh thổ Lebanon.

Hơn nữa, hóa ra các hệ thống phòng vệ chủ động như vậy không thể đánh chặn tên lửa chống tăng (ATGM), chẳng hạn như loại Almaz thế hệ thứ ba của Iran, có khả năng tấn công vào những khu vực dễ bị tổn thương nhất đó là nóc tháp pháo hoặc thân xe.

Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M theo đánh giá vượt xa Trophy của Israel.

Trong khi đó Arena-M có khả năng bắn hạ các tên lửa FGM-148 Javelin của Mỹ với cơ chế hoạt động tương tự, mặc dù dường như Lực lượng vũ trang Ukraine hiện hầu như không còn loại vũ khí này.

Phía Israel báo cáo họ đã hiện đại hóa được hệ thống Trophy, nhưng tổ hợp APS nói trên vẫn chưa được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Được biết hệ thống Arena-M hiện đang lắp đặt trên loại xe tăng sản xuất hàng loạt tốt nhất của Nga đó là T-90M, và xuất hiện thông tin cho rằng nó có thể được lắp đặt trên các chiến xa thuộc dòng T-80 với động cơ turbine khí.

Việc ứng dụng công nghệ trên chiến trường mang lại cho nhà thiết kế cơ hội thu thập kiến thức, góp phần vào việc cải tiến hơn nữa sản phẩm mà họ tạo ra.