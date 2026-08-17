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Nga lo ngại khi Ba Lan xây dựng năng lực tấn công mục tiêu cách xa hơn 1.000km

Bạch Dương
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Với tầm bắn vũ khí được kéo dài, Ba Lan đủ khả năng tấn công các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Belarus và tại khu vực Kaliningrad.

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Ba Lan đang tìm cách xây dựng khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở tầm bắn hơn 1.000km. Nước này đang xem xét máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo như những phương tiện khả thi.

Điều này được Thiếu tướng Grzegorz Potszuski - Trưởng ban Kế hoạch và Lập chương trình của Lực lượng vũ trang Ba Lan, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Defense24.

Theo ông Potszuski, hiện nay lực lượng mặt đất Ba Lan có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly 300km bằng tên lửa ATACMS của Mỹ và CTM-290 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ cuộc chiến Nga - Ukraine đã cho thấy cần phải sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao ở khoảng cách xa hơn nhiều.

Điều đáng chú ý là ngoài các hệ thống đặt trên mặt đất, Lực lượng vũ trang Ba Lan cũng sẽ nhận được tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay. Vào tháng 5/2024, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký hợp đồng mua vài trăm tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM-ER của Mỹ.

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Tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER dưới cánh máy bay chiến đấu F-35.

Theo thông tin được đăng tải, hợp đồng này trị giá khoảng 735 triệu USD và sẽ được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030.

Tên lửa AGM-158 JASSM-ER có tầm bắn lên đến 1.000km, và đầu đạn nặng 450kg, sử dụng GPS để dẫn đường, và ở giai đoạn cuối của quỹ đạo, nó kích hoạt camera hồng ngoại để tìm kiếm và bắt giữ mục tiêu.

Tướng Potszuski nói thêm, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan đang xây dựng học thuyết về nhiệm vụ tấn công chính xác tầm xa.

Học thuyết này sẽ xác định nguyên tắc để tạo ra năng lực cần thiết, cũng như hình thành yêu cầu đối với ngành công nghiệp quốc phòng về các hệ thống vũ khí đầy triển vọng cho Quân đội Ba Lan.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Ba Lan không có kế hoạch thành lập thêm những đơn vị quân đội mới. Thay vào đó, các đơn vị chuyên biệt sẽ được hình thành trong cấu trúc hiện có, và năng lực của họ sẽ được tăng cường dần cho đến khi đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ.

Một trong những bước đầu tiên trong việc phát triển ngành công nghiệp tên lửa nội địa nên là liên doanh sản xuất đạn CGR-080 với tầm bắn khoảng 80km cho hệ thống pháo phản lực Homar-K.

Trong vòng vài năm tới, các doanh nghiệp Ba Lan cần phải làm chủ được quy trình sản xuất và có được nền tảng công nghệ để phát triển hơn nữa vũ khí tấn công tầm xa.

Song song với đó, Ba Lan đang phân tích tính khả thi và tiềm năng phát triển các hệ thống tấn công không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nước này có thể thực hiện những dự án liên quan một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng minh nước ngoài.

Ngoài việc phát triển vũ khí tấn công, Ba Lan cũng cần tạo lập năng lực trinh sát cần thiết để xác định mục tiêu, tọa độ của chúng và đánh giá kết quả cuộc tấn công.

Theo Defense24
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năng lực tấn công

Nga

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