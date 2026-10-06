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Hệ thống AK-57 MSK của Nga sẽ đốt cháy Abrams, Bradley và bắn hạ UAV

Bạch Dương
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GD&TĐ - Trong cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Trung tâm-2026, hệ thống ZAK-57 MSK trang bị pháo tự động 57mm đã được giới thiệu.

- Ảnh 1.

Như tên gọi cho thấy, hệ thống vũ khí trên được trang bị pháo tự động 57mm.

Theo các chuyên gia, chúng sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở tầm xa, vượt quá cự ly tác chiến của pháo 30mm, súng máy 12,7mm và 7,62mm.

Mặc dù còn ít thông tin về loại vũ khí theo giới thiệu là phiên bản kế nhiệm của tổ hợp nổi tiếng thời Liên Xô ZSU-57-2 có biệt danh "Máy gặt địa ngục", nhưng các đặc điểm kỹ chiến thuật của pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO - vũ khí cũng tham gia cuộc diễn tập này đã được công bố trước đó, có thể nó chính là ZAK-57 MSK.

"Được chế tạo trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, 2S38 tích hợp một module chiến đấu không người lái với pháo 57mm đi kèm hệ thống trinh sát và nhắm mục tiêu kết hợp hoạt động ở chế độ thụ động.

Thiết bị này cho phép phát hiện và tấn công nhiều mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tiêm kích và trực thăng, cả khi đứng yên hoặc đang di chuyển mà không bị phát hiện. Nó cũng được trang bị súng máy PKTM 7,62mm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Điều đáng chú ý là tầm bắn tối đa của pháo chính lên tới 6.000m, tốc độ bắn 120 viên/phút, tốc độ tối đa khi hành quân là 70km/h.

ZAK-57 MSK có thể bơi vượt qua chướng ngại vật trên mặt nước, bất chấp trọng lượng 21.500kg và kíp lái gồm 3 người.

Trước đó đã có thông tin cho biết 2S38 đang được thử nghiệm trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Các chuyên gia quân sự lưu ý nguyên mẫu từng trưng bày đã được trang bị thêm nhiều thiết bị bên ngoài nhằm tăng cường an toàn và hiệu quả hoạt động.

- Ảnh 2.

Pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO có thể chính là ZAK 57 MSK.

Derivatsiya-PVO không phải là phương tiện chiến đấu đầu tiên của Nga được trang bị pháo 57mm. Loại vũ khí này trước đây đã được thử nghiệm trên xe tăng PT-76.

Việc sử dụng khẩu pháo mới đã làm tăng đáng kể hỏa lực của phương tiện cũ. Ví dụ giờ đây vũ khí này cho phép chúng chống lại tất cả các xe chiến đấu bộ binh nước ngoài, chẳng hạn như M2 Bradley của Mỹ, Marder của Đức và Strf 90 của Thụy Điển.

Nếu Derivatsiya-PVO chạm trán với xe tăng Leopard 1 trên chiến trường, chiến xa Đức sẽ bị phá hủy từ bất kỳ góc độ nào. Các xe tăng hạng nặng như M1 Abrams, Leopard 2, Leclerc và Challenger 2 sẽ bị vô hiệu hóa bởi những phát đạn bắn vào sườn.

Pháo 57mm đã được thử nghiệm trên xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe trinh sát bọc thép BRM-3K và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 được chế tạo trên nền tảng Armata thống nhất.

Những loại vũ khí này cũng đã được sử dụng trong các dự án Atom, Barys và Lazanski. Dựa trên dữ liệu tập trận gần đây và kinh nghiệm chiến trường, sự quan tâm đến cỡ nòng này hiện đang ngày càng tăng.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

ZAK-57

Bradley

2S38 Derivatsiya

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