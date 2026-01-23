Hệ lụy từ vụ Chen Zhi bị cáo buộc lừa đảo: Ông Hun Sen đưa ra quyết định liên quan 418 sinh viên Campuchia

Tờ Kiripost (Campuchia) ngày 22/1 đưa tin, sinh viên tại ba trường đại học hàng đầu của Campuchia đã cảm thấy yên tâm hơn sau khi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen quyết định can thiệp để hỗ trợ cho việc học của họ, chỉ vài ngày sau khi chương trình học bổng Chen Zhi đột ngột chấm dứt.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen quyết định chi trả học phí cho 418 sinh viên đại học gặp khó khăn sau khi chương trình học bổng Chen Zhi đột ngột chấm dứt trong tháng này. Ảnh: SHS Media/CCTV

Theo trang tin Fresh News (Campuchia), việc hỗ trợ này chỉ bao gồm học phí, không có trợ cấp hàng tháng. Quyết định của ông Hun Sen được đưa ra sau khi các sinh viên được thông báo rằng học bổng do "trùm lừa đảo" Chen Zhi tài trợ đã bị cắt.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, chính quyền Campuchia đã dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc vào ngày 7/1 sau những cáo buộc cho rằng hắn điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia bằng cách sử dụng những kẻ lừa đảo bị buôn bán trái phép.

Vào tháng 10/2025, các nhà chức trách Mỹ đã truy tố Chen - người gốc Trung Quốc - với tội danh gian lận và rửa tiền, cáo buộc rằng công ty Prince Group của hắn là bình phong cho một mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Chen - người sáng lập và đứng đầu tập đoàn bị quốc tế trừng phạt này - cũng thành lập một quỹ từ thiện vào năm 2015. Theo trang web của quỹ, một chương trình học bổng mang tên Chen Zhi đã được ra mắt vào năm 2021 để hỗ trợ sinh viên Campuchia.

Cũng trong năm 2021, Prince Group đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Giáo dục, Thể thao và Khoa học Xã hội Campuchia (MoEYS). Theo đó, Prince Group sẽ tài trợ toàn bộ học phí và trợ cấp hàng tháng cho 400 sinh viên Campuchia để hỗ trợ họ theo đuổi bằng Cử nhân.

Một tuyên bố của Prince Group nhân dịp ra mắt chương trình học bổng cho biết học bổng này sẽ giúp “đào tạo, nuôi dưỡng và giáo dục các nhà lãnh đạo tương lai”.

Narak - một sinh viên nghèo đến từ vùng nông thôn Campuchia - nói với AFP rằng học bổng Chen Zhi bao gồm học phí hàng năm là 500 USD và trợ cấp hàng tháng 50 USD kể từ cuối năm 2024 – đã “giảm bớt gánh nặng” cho gia đình cậu.

Tuy nhiên, AFP đưa tin, chương trình học bổng này đã đột ngột chấm dứt vào ngày 20/1 sau khi Chen Zhi bị bắt.

Trao đổi với Kiripost hôm 22/1, Deth Sreymeas - sinh viên năm hai tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) - nói: “Sau khi bị cắt nguồn tài trợ đột ngột mà không có cảnh báo, chúng tôi rất lo lắng về học phí, nhưng giờ đây chúng tôi vừa nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ [Campuchia], cho phép chúng tôi tiếp tục học tập tại đây miễn phí cho đến khi tốt nghiệp.”

“Tuy nhiên, sự hỗ trợ này khác với những gì chúng tôi nhận được từ chương trình của Chen Zhi; chính phủ [Campuchia] chỉ chi trả học phí, chứ không có trợ cấp hàng tháng và các khoản hỗ trợ khác”, cô nói thêm.

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia (MoEYS) tổ chức buổi gặp mặt sinh viên để thảo luận về những thách thức trong chương trình học bổng Chen Zhi vào ngày 22/1. Ảnh: Kiripost

Theo Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia (MoEYS), hiện có 418 sinh viên đang theo học tại các trường đại học khác nhau theo chương trình học bổng Chen Zhi, trong đó có 128 nữ. Cụ thể, 161 sinh viên đang theo học tại RUPP thuộc các ngành Kỹ thuật Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông.

Bộ này cho biết thêm, có 25 sinh viên đang theo học tại Đại học Quản lý Quốc gia trong các lĩnh vực Kinh tế Số và Du lịch, trong khi 232 sinh viên khác đang theo học tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC) trong lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng.

Bà Khuon Vicheka - người phát ngôn của MoEYS - nói với AFP rằng các quan chức Campuchia đang phối hợp với các trường đại học để đảm bảo 418 sinh viên được nhận học bổng có thể hoàn thành chương trình học của mình.

“Chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ”, bà nói.