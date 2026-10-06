Hé lộ xe bọc thép Tachanka phát triển từ dòng xe Niva huyền thoại

Nga vừa ra mắt xe bọc thép Tachanka được cải tiến từ dòng Niva, tối ưu hóa độ cơ động và khả năng chống drone.

Chiếc xe Tachanka được tạo ra đặc biệt trong các điều kiện của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các nhà thiết kế đã thành công trong việc giữ nguyên khối lượng gần như nguyên bản của chiếc Niva được sử dụng làm nền tảng, qua đó bảo toàn các đặc tính tốc độ cao và khả năng vượt địa hình của nó.

Mẫu xe bọc thép mới, được tạo ra dựa trên việc tính toán đến các yêu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đã được công bố trong chương trình "Tiếp nhận Quân sự" trên kênh truyền hình Zvezda.

Đây thực sự là chiếc xe dành riêng cho các nhu cầu của tuyến đầu trong bối cảnh xuất hiện số lượng lớn các phương tiện bay không người lái.

Nhà báo Egorov nhấn mạnh, trước chiến dịch quân sự đặc biệt, người ta sẽ nói về Tachanka như một sự nghịch lý. Nó không phải là xe buggy, cũng không phải là một thiết giáp hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, hiện tại kiểu bố trí như vậy lại đang rất cần thiết. Nơi độ tin cậy được kết hợp với khả năng dễ sửa chữa, tốc độ cao kết hợp với khả năng địa hình, và vùng không gian mở rộng lớn kết hợp với lớp giáp tin cậy.

Đại diện của nhà sản xuất lưu ý, nền tảng của xe là dòng Niva cổ điển. Cơ cấu di chuyển của xe đã được gia cố và thân xe được bọc giáp theo vùng. Kính chắn gió cũng được bọc giáp.

Xe còn được bao phủ bởi các lưới chống drone. Khối lượng của thiết bị đã được giữ ở mức gần như tương đương, nhờ việc loại bỏ phần khoang hành lý, mái che và kính bên.

Mẫu xe bọc thép Tachanka mang theo một cụm súng máy Kalashnikov kép trên tháp pháo. Cơ số đạn chiến đấu là 1.000 viên đạn, có thể lắp thêm kính ngắm nhiệt và màn hình để hiển thị thông tin thu nhận được.

Kíp điều khiển gồm từ 2-4 người, có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ. Đồng thời, 2 người trong trang bị chiến đấu đầy đủ có thể ngồi phía sau tháp pháo.

Mẫu xe này cũng có khả năng vận chuyển người bị thương.