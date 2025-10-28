Hé lộ video giao tranh nảy lửa, nhóm Vostok kiểm soát 3 khu vực bên sông Yanchur

Bộ Quốc phòng Nga công bố video các trận đánh do nhóm quân Vostok tiến hành khi tiến công trên 2 bờ sông Yanchur. Theo thông báo, binh sĩ nhóm này đang đè bẹp lực lượng vũ trang Ukraine. Họ được cho là đã kiểm soát 3 khu dân cư.

Ba khu dân cư được nêu gồm Yegorovka, Privolny và Novonikolaevka. Các địa điểm này nằm trên lãnh thổ tỉnh Zaporozhye và tỉnh Dnepropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý trong các trận đánh gần sông Yanchur, các vị trí, công sự và trang bị của Ukraine đang bị phá hủy.