Kiev chấn động: Hàng ngàn lính Nga đánh úp từ hướng lạ, phòng tuyến vỡ vụn – Kremlin tung nước cờ định đoạt

Tờ Summy News ngày 28/10 đưa tin, quân đội Nga đã tung ra một đòn tấn công bất ngờ ở nơi phía Ukraine hoàn toàn không ngờ tới. Các tiểu đoàn Nga, với quân số lên tới hàng nghìn binh sĩ, đồng loạt đột phá từ hướng Đông, vòng qua Gulyaypole và tiến nhanh về phía sông Dnipro.

Do không kịp phòng bị, phòng tuyến Ukraine tại khu vực "vỡ vụn từng mảng".

Trong chiến dịch này, lực lượng Nga đã giành kiểm soát 3 ngôi làng chỉ trong một ngày – động thái làm rúng động Kiev và được giới quan sát đánh giá là đòn chiến thuật có thể làm thay đổi cục diện mặt trận.

Nga vừa tấn công vào khu vực mà Ukraine không ngờ tới. Ảnh: TST

Đòn đánh chớp nhoáng – Nga mở mũi thọc về Dnipro

Theo các nguồn quân sự Nga, mũi đột phá chủ lực được hình thành gần khu vực Gulyaypole, nơi quân Nga giành kiểm soát 3 ngôi làng Yegorovka, Privolnoye và Novonikolaevka. Đòn đánh được thực hiện ở hướng mà phía Ukraine không hề dự đoán, khiến phòng tuyến khu vực bị phá vỡ trên diện rộng.

Kênh tin tức Dva Mayora (Nga) cho biết: "Việc giành được Yegorovka cho thấy ý đồ của Bộ chỉ huy Nga là cắt đứt tuyến đường chính dẫn tới Gulyaypole ở tỉnh Zaporizhia – một nút phòng thủ quan trọng của phía Ukraine."

Theo Voennaya Khronika, "đợt đột phá này tạo ra tình hình chiến thuật mới, bất lợi cho Kiev. Việc giành lại các ngôi làng ở bờ phải sông Yanchur cho thấy quân Nga không chỉ vượt qua chướng ngại nước mà còn thiết lập được đầu cầu cho giai đoạn tấn công kế tiếp.

Đặc biệt, việc kiểm soát Yegorovka giúp Nga khống chế tuyến đường chiến lược nối Pokrovsk và Gulyaypole, đe dọa trực tiếp tuyến hậu cần của Ukraine. Nếu việc mất những vị trí này được xác nhận, điều đó đồng nghĩa Kiev đã bị đẩy khỏi bờ trái sông Yanchur trên một đoạn dài của chiến tuyến."

Phía Ukraine dự đoán đòn đánh của Nga sẽ đến từ hướng Nam, nhưng không ngờ mọi việc đã không diễn ra như vậy. Ảnh: Dzen

Các nhà phân tích quân sự tại Moscow cho rằng mũi đột phá này là bước đi nhằm vòng qua cụm phòng thủ then chốt của Ukraine ở Gulyaypole. "Phía Ukraine dự đoán đòn đánh sẽ đến từ hướng Nam – nơi họ tập trung phần lớn công sự – nhưng Nga lại bất ngờ tấn công từ hướng Đông, khiến toàn bộ cụm quân ở khu vực này rơi vào thế bị uy hiếp.

Về lâu dài, chiến dịch này còn tạo điều kiện cho đòn đánh vào phía sau tuyến phòng thủ chủ lực khác của Ukraine tại Orikhiv, trước cửa ngõ Zaporizhia" - Voennaya Khronika nhận định.

Ngoài ra, ở hướng Zaporizhia, quân Nga cũng đạt thêm tiến triển khi giành kiểm soát làng Malaya Tokmachka, buộc phía Ukraine rút quân về cố thủ quanh thành phố Orikhiv. Phía Bắc, tại hướng Konstantinovka, các đơn vị Nga đang giao tranh quyết liệt ở Ivanopolie, trong khi nhiều nhóm trinh sát – phá hoại đã thâm nhập sâu vào nội đô Konstantinovka.

Pokrovsk bị vây – cứ điểm chiến lược trước nguy cơ sụp đổ

Sau khi Rodinskoye rơi vào tay Nga, lực lượng Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk đã nỗ lực phá vây nhưng bốn đợt phản công đều thất bại, chịu thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, các nhóm tấn công Nga tiếp tục tiến sâu vào nội đô Pokrovsk, còn phía Kiev phải điều đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng (GUR) tới giải cứu.

Phóng viên quân sự Yevgeny Lisitsyn mô tả tình hình: "Trên mặt trận Pokrovsk, quân Nga đã đánh bật phía Ukraine khỏi khu mỏ phía bắc Udachnoye và đang tiến từ Molodetsky về Novopodgorodnoye cùng Sergeevka.

Các đơn vị Ukraine trong cụm Pokrovsk gần như bị bao vây, các tuyến đường đều nằm trong tầm hỏa lực Nga. Việc 'quét sạch' Rodinskoye đang diễn ra. Giao tranh vẫn tiếp tục tại Shakhovo, Nikanorovka và Zoloty Kolodez."

Giới quan sát nhận định, nếu Pokrovsk thất thủ, toàn bộ tuyến phòng thủ phía tây Donetsk của Kiev có thể sụp đổ, mở đường cho các mũi tiến công mới của Nga hướng về trung tâm vùng công nghiệp Donbass.

Pokrovsk đang đứng trước nguy cơ thất thủ trong vài ngày tới. Ảnh: TST

Miền Bắc căng thẳng – Kiev đối mặt khủng hoảng nhân lực

Tại miền Bắc, khu vực Sumy tạm thời yên ắng nhưng giao tranh lẻ tẻ vẫn diễn ra. Lính dù Nga và các đơn vị cơ giới tiếp tục tấn công tại nhiều điểm. Phía Ukraine giảm đáng kể hoạt động phản công và đang dồn lực lượng dự bị.

Theo Dva Mayora, "trên hướng Kharkov, cụm quân Nga 'Bắc' giữ thế chủ động, liên tục gây sức ép trên tuyến phòng thủ rộng của Ukraine. Ở tả ngạn thành phố Volchansk, quân Nga đã giành kiểm soát hơn 10 công trình kỹ thuật và củng cố vị trí.

Giới quân sự tại Kiev đang tìm cách giải thích chuỗi thất bại liên tiếp – từ việc bị bao vây ở Kupyansk, Pokrovsk cho tới nguy cơ mất Seversk. Một số chuyên gia Ukraine thừa nhận nguyên nhân chính là tổn thất lớn và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trong các lữ đoàn đã suy yếu.

Theo Voennaya Khronika, nghị sĩ đảng của ông Zelensky – Ruslan Gorbenko – cho biết: "Ở một số tiểu đoàn, gần như không còn bộ binh: trong 120 người chỉ có bảy người ở vị trí chiến đấu, còn lại là chỉ huy, thông tin viên và nhân viên hậu cần."

Dù ông Gorbenko không nói thẳng, nhưng nguyên nhân được cho là do tham nhũng. Nhiều người được sắp xếp vào vị trí hậu phương không dựa trên năng lực mà bằng tiền bạc. "Cách phân bổ này không gây hậu quả ngay, nhưng trong tình huống khẩn cấp như hiện nay, nó khiến các đơn vị chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn thực tế đã bị xóa sổ," bài viết kết luận.

Kremlin thay đổi "quy tắc cuộc chơi" 2026. Ảnh: Reuters

Nước cờ định đoạt: Kremlin thay đổi "quy tắc cuộc chơi" 2026

Trước những diễn biến chiến trường dồn dập, truyền thông Ukraine lo ngại rằng, Nga đang chuẩn bị đưa ra những điều kiện mới để chấm dứt chiến sự.

Theo các nguồn tin, lý do là vì Kremlin đang thay đổi quy tắc của chiến dịch. Mọi thứ được cho là sẽ hoàn toàn khác kể từ năm 2026. Trong khi đó, Kiev đã lên kế hoạch đối phó, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp.

"Moscow đang chuẩn bị các yêu cầu bổ sung dành cho Phủ Tổng thống Ukraine và các đồng minh của họ. Điều này liên quan đến đà tiến công mạnh của quân đội Nga trên tiền tuyến. Pokrovsk có thể thất thủ trong vài ngày tới, kéo theo cả Mirnograd" – Sumy News cho hay.

Trên thực tế, việc mất hai "pháo đài" này sẽ đồng nghĩa với việc quân Ukraine chỉ còn lại tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass – chuỗi thành phố Slavyansk – Kramatorsk – Druzhkovka – Konstantinovka.

Một nguồn tin cho biết Kremlin chưa vội đàm phán, vì dự kiến sẽ sớm đưa ra các yêu cầu mới trong trường hợp tuyến phòng thủ Ukraine sụp đổ.

Theo kênh Telegram Legitimny (Ukraine), nếu Kiev không chấp nhận điều kiện trước cuối năm nay, các yêu cầu hiện tại của Nga sẽ bị hủy bỏ, và Moscow sẽ đưa ra những điều kiện mới – bao gồm công nhận Crimea thuộc Nga, thiết lập vùng đệm an ninh, phi quân sự hóa hoàn toàn Ukraine, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và hoàn trả tài sản bị phong tỏa (nếu Moscow quyết định "đi đến cùng", thậm chí tới cả Odessa).