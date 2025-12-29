Hé lộ thu nhập, thưởng Tết của nhiều ngân hàng

Mới đây, nhân viên MB hé lộ mức thưởng Tết Dương lịch của ngân hàng này là lương tháng thứ 13 và 3 triệu đồng tiền hỗ trợ xe đi lại cho nhân viên ngân hàng.

Nhân viên Vietcombank cũng cho biết được 1 tháng lương thứ 13 tiền thưởng Tết Dương lịch.

Trong 9 tháng năm nay, Ngân hàng MB chi gần 8.300 tỷ đồng cho nhân sự, tương đương bình quân 49,1 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, theo số liệu báo cáo tài chính quý III vừa, thu nhập bình quân của nhiều nhà băng dao động từ 25-50 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2-3 lần so với mức lương trung bình của người lao động trong khu vực dịch vụ - tài chính.

Dẫn đầu thu nhập hệ thống ngân hàng là MB. Tính đến ngày 30/9, MB có 18.888 nhân viên, tăng gần 250 người so với đầu năm. Trong 9 tháng, ngân hàng chi gần 8.300 tỷ đồng cho nhân sự, tương đương bình quân 49,1 triệu đồng/người/tháng - cao nhất trong nhóm ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Thu nhập nhân viên Techcombank đạt tới 46,8 triệu đồng/tháng; SHB và ACB, cùng đạt 41,2 triệu đồng/người/tháng; VPBank 31,3 triệu đồng/tháng; Kienlong Bank 27,1 triệu đồng/tháng…

Dù vậy, con số nêu trên chỉ mang tính ước tính bình quân dựa trên chi phí thu nhập chia cho số lượng nhân sự của ngân hàng tại kỳ báo cáo tài chính. Con số này không phản ánh đầy đủ sự chênh lệch giữa các vị trí. Thực tế, mức lương của tổng giám đốc, giám đốc khối có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng, trong khi một số vị trí giao dịch viên, hỗ trợ vận hành chỉ ở mức khoảng trên dưới chục triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều ngành nghề cắt giảm nhân sự hoặc siết chi phí, việc thu nhập bình quân tại nhiều ngân hàng vẫn vượt 40 triệu đồng/tháng cho thấy ngành ngân hàng vẫn đang là điểm đến hấp dẫn của lao động chất lượng cao. Đây là "điểm đến mơ ước" của nhiều lao động trẻ nhờ mức thu nhập ổn định, phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến rộng mở.