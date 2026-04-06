HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng đăng tin vụ việc “bé bị bắt cóc"

Trang Anh |

Công an xác định, đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an TP Đà Nẵng ngày 6/4 đã khẳng định thông tin về vụ “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại phường Thanh Khê là sai sự thật.

Trước đó, ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook về việc “bé bị bắt cóc” tại phường Thanh Khê, gây hoang mang dư luận trong sáng nay, (ngày 6/4) Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định đây là thông tin bịa đặt, hoàn toàn không có vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, qua theo dõi, sau khi bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ, các đối tượng đã chỉnh sửa nội dung sang kêu gọi chuyển khoản từ thiện nhằm lừa đảo, trục lợi, đồng thời khóa phần bình luận để hạn chế bị phát hiện, phản bác. Đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Thông tin sai sự thật - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Công an phường Thanh Khê đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận, không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Việc chia sẻ lại các bài viết ban đầu khi chưa rõ bản chất có thể khiến người khác hiểu nhầm là thông tin chính thống, từ đó vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng.

Hiện Công an phường Thanh Khê đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét các tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

bắt cóc trẻ em

Công an thành phố Đà Nẵng

Công an phường Thanh Khê

phường Thanh Khê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại