Không chỉ gây choáng ngợp bởi thế giới mở rộng lớn và đồ họa ấn tượng, GTA 6 còn sở hữu khối lượng nội dung đồ sộ.

Sau hơn 13 năm chờ đợi kể từ GTA 5, Grand Theft Auto VI (GTA 6) cuối cùng cũng bắt đầu đến tay cộng đồng game thủ.

Bên cạnh những đánh giá tích cực về chất lượng đồ họa, gameplay và thế giới mở, thời lượng trải nghiệm của bom tấn Rockstar Games đang trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.

Ảnh: Rockstar Games

Ảnh: Rockstar Games

Mới đây, một số game thủ và các nhà phê bình đã tổng hợp những thông tin liên quan đến cấu trúc cốt truyện của GTA 6, qua đó hé lộ quy mô đáng kinh ngạc của trò chơi.

Theo đó, GTA 6 sở hữu tổng cộng 5 chương cốt truyện chính, bao gồm 93 nhiệm vụ. Đây là con số đáng chú ý, phần nào cho thấy lượng nội dung mà Rockstar Games đã chuẩn bị cho phần chơi đơn của bom tấn được mong chờ nhất thập kỷ. Đặc biệt, khác với Red Dead Redemption 2, GTA 6 không sử dụng cấu trúc có phần mở đầu và kết thúc riêng biệt. Thay vào đó, toàn bộ câu chuyện được triển khai xuyên suốt năm chương, tạo thành một hành trình tương đối liền mạch.

Theo những dữ liệu tham khảo hiện tại, nếu chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính và bỏ qua phần lớn hoạt động bên lề, người chơi sẽ cần khoảng 50 giờ để phá đảo GTA 6. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thời lượng dành cho những ai muốn nhanh chóng khám phá toàn bộ câu chuyện của Jason và Lucia. Đối với những game thủ yêu thích khám phá thế giới mở, GTA 6 hứa hẹn sẽ là một thử thách hoàn toàn khác.

Ảnh: Rockstar Games

Ảnh: Rockstar Games

Cụ thể, nếu muốn hoàn thành tất cả nhiệm vụ phụ, thu thập vật phẩm, chinh phục những thử thách và đạt tỷ lệ hoàn thành 100%, thời lượng trải nghiệm có thể dễ dàng vượt mốc 200 giờ. Đặc biệt, những người chơi PlayStation đặt mục tiêu sở hữu danh hiệu Platinum sẽ phải đầu tư lượng thời gian đáng kể để hoàn thành các yêu cầu thành tựu của trò chơi. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian cần thiết để khám phá toàn bộ GTA 6 có thể dài gấp bốn lần so với việc chỉ hoàn thành cốt truyện chính.

Dù vậy, với những người từng dành hàng trăm giờ lang thang trong thế giới của GTA 5 hay Red Dead Redemption 2, đây có lẽ không phải điều quá bất ngờ. Rockstar Games vốn nổi tiếng với khả năng xây dựng những thế giới mở giàu chi tiết, nơi người chơi có thể dành hàng giờ khám phá, tham gia hoạt động phụ hoặc đơn giản là tận hưởng những tình huống ngẫu nhiên mà không cần thực hiện bất kỳ nhiệm vụ chính nào.

Ảnh: Rockstar Games

Ảnh: Rockstar Games

Bên cạnh đó, cũng có lời cảnh báo rằng danh sách 93 nhiệm vụ có thể chứa những thông tin tiết lộ trước nội dung. Dù chỉ là tên gọi, một số nhiệm vụ vẫn có khả năng hé lộ các tình tiết quan trọng, vì vậy game thủ muốn giữ nguyên trải nghiệm nên cân nhắc trước khi tìm đọc.

Với thời lượng cốt truyện khoảng 50 giờ và hơn 200 giờ để hoàn thành toàn bộ nội dung, GTA 6 đang cho thấy tham vọng trở thành một trong những trò chơi thế giới mở đồ sộ nhất của Rockstar Games. Tất nhiên, thời gian phá đảo thực tế còn phụ thuộc vào phong cách chơi, mức độ khám phá và khả năng hoàn thành thử thách của từng người.

Dẫu vậy, nếu những con số được hé lộ là chính xác, GTA 6 chắc chắn sẽ là một hành trình dài hơi, đủ sức khiến game thủ đắm chìm trong thế giới Leonida suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.