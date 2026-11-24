Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ lâu và duy trì mối quan hệ kín tiếng trong nhiều năm, chỉ công khai vào tháng 2 năm nay.

Vào ngày 23/11, MyDaily đã công bố thiệp cưới của cặp đôi Ha Jung Woo và Cha Jung Won. Cặp đôi diễn viên tổ chức đám cưới vào ngày 13/12 sắp tới tại khách sạn Shilla sang trọng bậc nhất Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ dự kiến tổ chức riêng tư, không công khai với truyền thông.

Trên thiệp cưới, không có bức ảnh nào của Ha Jung Woo và Cha Jung Won. Thay vào đó, họ viết: "Cùng nhau đón mùa đông thứ 10, cuối cùng chúng tôi quyết định hứa hẹn một cuộc đời bên nhau. Xin hãy đến chung vui với chúng tôi trong khởi đầu mới này". Mặc dù trước đó Ha Jung Woo và Cha Jung Won đã phủ nhận mối quan hệ, nhưng câu "cùng nhau đón mùa đông thứ 10" cho thấy thời gian hẹn hò của họ đã kéo dài đến 10 năm.

Sau đó cặp đôi diễn viên yêu cầu sự thông cảm "Chúng tôi buộc phải sắp xếp địa điểm ở nhiều hội trường khác nhau", và không quên yêu cầu "Chúng tôi kính mong quý vị không đăng tải ảnh, video lên mạng xã hội để tôn trọng những khoảnh khắc quý giá của cô dâu và chú rể". Ha Jung Woo và Cha Jung Won cũng sẽ không nhận vòng hoa mừng cưới.

Cặp đôi diễn viên tổ chức đám cưới vào ngày 13/12 sắp tới tại khách sạn Shilla sang trọng bậc nhất Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: X

Thiệp cưới tiết lộ Ha Jung Woo và Cha Jung Won đã ở bên nhau được 10 năm. Ảnh: MyDaily

Ha Jung Woo tên thật là Kim Sung Hoon, sinh năm 1978. Anh được biết đến là một trong những tài tử thực lực và sở hữu tầm ảnh hưởng bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Là con trai của nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun, Ha Jung Woo chọn cách từ bỏ danh xưng "con nhà tông" để tự đi lên bằng chính thực lực. Không dựa dẫm vào danh tiếng gia đình, nam diễn viên kiên trì xây dựng sự nghiệp từ những vai phụ và từng bước chinh phục khán giả nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là các nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp.

Tên tuổi của anh thực sự bứt phá và vươn lên tầm sao hạng A qua hàng loạt kiệt tác điện ảnh lẫn truyền hình như The Chaser, The Yellow Sea, The Handmaiden, Along with the Gods (Thử Thách Thần Chết), Narco-Saints... Ha Jung Woo là cái tên "bảo chứng phòng vé" hiếm hoi của màn ảnh xứ kim chi.

Ha Jung Woo là "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: X

Trong khi đó, Cha Jung Won tên thật là Cha Mi Young, sinh năm 1989. Cô hoạt động trong 2 lĩnh vực diễn viên và người mẫu nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m70. Cha Jung Won chạm ngõ màn ảnh với phim Horror Stories vào năm 2012. Sau đó, hôn thê "ông hoàng phòng vé" ghi dấu ấn qua loạt phim She Was Pretty, Khi Nàng Say Giấc, Lawless Lawyer, Kidnapping Assemblyman Mr. Clean...

Mỹ nhân Cha Jung Won kém Ha Jung Woo 11 tuổi. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ lâu và duy trì mối quan hệ kín tiếng trong nhiều năm qua. Đến tháng 2 năm nay, họ mới chính thức công khai chuyện tình cảm với công chúng.

Ngay lập tức, truyền thông Hàn hé lộ 1 thông tin gây ngỡ ngàng, bật ngửa về mối quan hệ của cặp đôi. Theo đó, Cha Jung Won chơi rất thân với nữ diễn viên kiêm người mẫu Goo Jae Yi - bạn gái cũ của tài tử họ Ha. Hai người đẹp trở nên thân thiết sau khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình giải trí chuyên về làm đẹp Follow Me mùa 8. Sau khi Ha Jung Woo chia tay Goo Jae Yi, anh tìm hiểu rồi hốt luôn cô bạn thân của người yêu cũ.

Mỹ nhân Cha Jung Won kém Ha Jung Woo 11 tuổi. Ảnh: allure

Cha Jung Won là bạn thân nữ diễn viên kiêm người mẫu Goo Jae Yi - bạn gái cũ của tài tử họ Ha. Sau khi Ha Jung Woo chia tay Goo Jae Yi, anh tìm hiểu rồi hốt luôn cô bạn thân của người yêu cũ. Ảnh: Elle

Nguồn: MyDaily