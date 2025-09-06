Hé lộ tên lửa đạn đạo siêu thanh FP-7 và FP-9 cực mạnh chuẩn bị tham chiến

Công ty Fire Point của Ukraine vốn nổi tiếng với việc sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, đã công bố phát triển hai tên lửa đạn đạo mới - FP-7 và FP-9. Buổi ra mắt diễn ra vào ngày 4 tháng 9 năm 2025, tại triển lãm quốc phòng quốc tế MSPO ở Ba Lan, theo ấn phẩm Militarnyi.

Theo các thông số kỹ thuật đã công bố, tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 có tầm bắn lên tới 200 km và được trang bị đầu đạn nặng 150 kg.

Loại đạn này được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật ở cự ly trung bình, có tốc độ khoảng 1.500 m/giây và độ chính xác với sai số vòng tròn khoảng 14 mét. Thời gian bay lên tới 250 giây và được triển khai từ các bệ phóng mặt đất.

Trong khi đó tên lửa FP-9 có tầm bắn xa hơn đáng kể - lên tới 855 km, tốc độ 2.200 m/s và có khả năng mang đầu đạn nặng 800 kg lên độ cao tới 70 km. Độ chính xác của nó ước tính khoảng 20 mét, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương.

Công ty Fire Point sẽ trở thành nhà cung cấp tên lửa hàng đầu cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các chuyên gia lưu ý rằng FP-7 và FP-9 có vẻ ngoài tương đồng với tên lửa phòng không trang bị cho tổ hợp S-300, điều này có thể cho thấy việc sử dụng công nghệ hoặc linh kiện từ các hệ thống của Liên Xô trong quá trình chế tạo chúng.

Tuy nhiên Công ty Fire Point không tiết lộ chi tiết về thiết kế của các tên lửa này, mà chỉ nhấn mạnh rằng việc phát triển chúng là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do Công ty Fire Point phát triển và sản xuất.