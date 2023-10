Hé lộ sớm nhiều thông tin về Kia EV3 - SUV điện ngang cỡ Seltos nhưng thiết kế khác hoàn toàn

Trên thị trường hiện tại, xe điện giá rẻ là sân chơi gần như của riêng các thương hiệu Trung Quốc. Các hãng xe quốc tế như Kia tới giờ vẫn chưa đạt được quy mô sản xuất hay công nghệ cần thiết để đối chọi với người Trung Quốc ở mảng giá xe điện dù đang rất cố gắng mở rộng đội hình.

Kia, một thương hiệu vốn nổi tiếng với các dòng xe bình dân, cũng phải tới ít nhất 2025 mới có thể chào sân một mẫu xe điện "giá rẻ" đầu tiên. Cái tên đó sẽ là Kia EV3 - SUV điện dự kiến ngang hàng Seltos ở phân khúc hạng B.

Vào đầu tháng 10, phiên bản thử nghiệm của Kia EV3 đã xuất hiện tại châu Âu cho thấy bộ khung kích thước xe khá khiêm tốn. Dòng tên này dự kiến ngang hàng hoặc nhỉnh hơn Seltos ở phân khúc hạng B một chút để giữ không gian khai thác cho các đàn anh như EV4 (ngang Xceed) và EV5 (ngang Sportage).



Thiết kế EV3 thử nghiệm đặc biệt giống EV9. Kể từ khi mẫu SUV cỡ lớn được công bố dưới dạng concept tại triển lãm Los Angeles cuối năm 2021, dòng xe này đã được xác định trở thành bộ khung thiết kế mới cho đội hình Kia. Tuy vậy, có lẽ mình EV3 là bê nguyên trọn vẹn bộ khung EV9 về dùng lại..

Đầu/đuôi ngắn, khung cửa sổ lẫn tổng thể vuông vắn là những yếu tố không thể nhầm lẫn của 2 dòng xe này. Bên dưới lớp ngụy trang sẽ là tản nhiệt mũi hổ mới cùng dàn đèn LED cải tiến theo ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới nhất của thương hiệu Hàn Quốc.

Khung gầm của Kia EV3 hiện có 2 khả năng. Xe có thể dùng kết cấu e-GMP cũ đã được các đàn anh từ EV6 sử dụng hoặc khung gầm đời mới có tên eM sẽ được Kia ra mắt thị trường vào 2025. So với xe chạy e-GMP, xe dùng nền tảng eM có tầm vận hành tốt hơn tối đa 50% đồng thời hỗ trợ công nghệ tự lái từ cấp 3 trở lên.



Kia EV3 là một trong 15 mẫu xe điện mới được Kia ra mắt toàn cầu trước 2027. Chưa rõ Kia định khai thác những tên gọi nào nữa ngoài series Kia EV1 tới EV9 đã xác nhận từ trước.

Với xu hướng xe điện đang lên ngôi ở Việt Nam, không loại trừ khả năng một mẫu xe điện ở phân khúc "hot" như EV3 sẽ được đưa về nước. Nếu được mở bán tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với VinFast VF 6 - mẫu xe đang nhận được đề cử là "Xe dẫn đầu xu hướng" của giải thưởng Better Choice Awards 2023.

