Hé lộ siêu dự án nằm giữa thủ đô trong khối tài sản tỷ USD của bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Theo dữ liệu từ Forbes, trong ngày 12/9/2025, tổng tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng thêm 7 triệu USD lên 3,7 tỷ USD. Đây là khối tài sản cao nhất từ trước đến nay của nữ tỷ phú này.

Với khối tài sản này, bà hiện đứng thứ 1.095 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và là người giàu thứ hai Việt Nam, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tính từ đầu năm đến nay, tài sản của bà Thảo đã tăng thêm gần 1 tỷ USD.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện sở hữu khối tài sản 3,7 tỷ USD.

Sự bứt phá tài sản kể từ đầu năm 2025 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, nổi bật là đà tăng của cổ phiếu VJC của Vietjet Air – nơi bà làm Chủ tịch HĐQT và cổ phiếu HDB của HDBank – nơi bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

So với hồi đầu năm, cổ phiếu HDB đã tăng gần 24% lên 31.500 đồng và cổ phiếu VJC tăng 46% lên 146.000 đồng.

Ngoài ra, trong khối tài sản của bà Thảo, dự án Khu đô thị Bắc An Khánh, vốn nổi tiếng với tên thương mại Splendora và gần đây được tái định vị thành Mailand Hanoi City được ví như viên ngọc đáng giá. Hiện các pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Sovico – nơi bà Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT đang nắm 100% cổ phần tại dự án này.

Khu đô thị Mailand Hanoi City nằm sát dọc Đại Lộ Thăng Long.

Đây là một trong những dự án đô thị lớn nhất, có quỹ đất đẹp nằm tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, tọa lạc ngay trên trục Đại Lộ Thăng Long, cách Big C khoảng hơn 8km. Khu đô thị Splendora có diện tích 264,13 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2,57 tỷ USD. Dự án được xây dựng với mật độ chỉ 14%, diện tích cây xanh 63,6 ha (chiếm 24%), diện tích đất giáo dục 13,1 ha, diện tích đất công cộng 16,5 ha.

Quy mô dự án gồm 6.440 căn hộ chung cư cao tầng, tương đương 1.187.993m2 sàn; 1.311 căn biệt thự và nhà ở liền kề, tương đương 392.319m2 sàn. Quy mô dân số dự kiến khoảng 42.330 người.

Sau gần 2 thập kỷ triển khai xây dựng, hiện dự án Mailand Hanoi City đã hoàn thành, đưa vào sử dụng một phần dự án chung cư, khu biệt thự, trường học...

Trong bối cảnh quỹ đất đắt đỏ, chỉ trong 5 năm giá giá biệt thự, liền kề tại Mailand Hanoi City đã tăng gấp 3 lần.

Trong bối cảnh quỹ đất đắt đỏ, chỉ trong 5 năm giá căn hộ chung cư tại Mailand Hanoi City đã tăng gấp đôi, hiện các căn hộ chung cư tại đây có giá khoảng 55 triệu đồng/m2, tương đương giá bán dao động từ 3 – 8,5 tỷ đồng.

Thậm chí, giá biệt thự, liền kề tại dự án Mailand Hanoi City còn tăng gấp 3 lần trong 5 năm. Hiện mức giá phổ biến tại đây từ 150 - 200 triệu đồng/m2, có những căn lên đến 250 triệu đồng/m2. Tùy thuộc vào từng phân khu, diện tích, hiện giá bán biệt thự, liền kề tại đây dao động từ khoảng 20 - 40 tỷ đồng/căn.

Nhiều hoạt động văn hóa - xã hội của thủ đô cũng được tổ chức tại đây, nổi bật là lễ hội thường niên Home Hanoi Xuan đã được tổ chức 5 năm qua. Sự kiện do UNESCO, Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức, Tập đoàn Sovico, Công ty Phú Long… đồng hành tổ chức đã đón hàng trăm nghìn lượt khách qua các năm.

Được biết, Mailand Hanoi City tiền thân là Khu đô thị Splendora được cấp chứng nhận đầu tư vào 8/12/2006, tổng vốn đầu tư được công bố vào thời điểm đó là 2,57 tỷ USD.

Chủ đầu tư ban đầu của Splendora là Công ty TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) - liên doanh giữa Tổng công ty Vinaconex và Tập đoàn Posco E&C (Hàn Quốc), mỗi bên góp 50% vốn.

Qua nhiều năm triển khai, cơ cấu cổ đông của An Khánh JVC đã có nhiều biến động. Vào tháng 12/2017, cổ đông Hàn Quốc nhượng lại phần góp vốn cho CTCP Địa ốc Phú Long – một thành viên quan trọng của Tập đoàn Sovico.

Đến năm 2020, Vinaconex tiến hành chuyển nhượng 50% vốn của An Khánh JVC cho CTCP Đầu tư và Phát triển Pacific Star - một thành viên khác của Sovico Group.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đã trở thành đơn vị phát triển chính, tiếp quản và đổi tên dự án thành Mailand Hanoi City.