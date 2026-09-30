Hé lộ phối cảnh khu trưng bày xe tại VIMS 2026: Khoảng 60 chiếc Top 5 CCA đón khách trước sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Khu trưng bày khoảng 60 xe Top 5 Car Choice Awards 2026 tại VIMS lộ diện qua phối cảnh 3D, xếp từ mái vòm đến quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Hé lộ phối cảnh khu vực trưng bày xe

Chỉ còn vài ngày nữa, gần 60 mẫu xe Top 5 Car Choice Awards 2026 sẽ cùng xuất hiện tại một điểm hẹn để người dùng xem tận mắt, ngay trước thềm đêm Gala trao giải. Điểm hẹn ấy là Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026, diễn ra ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Triển lãm mở cửa tự do từ 8h00 đến 18h00 mỗi ngày.

Theo phối cảnh 3D vừa được ban tổ chức công bố, khu trưng bày đặt ngay lối vào chính của NCC. Khách đến VIMS 2026 hay bất kỳ ai bước vào NCC đều đi qua khu vực này.

Dàn xe được bố trí hoành tráng trước hai bên lối vào tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: CCA

Gần 60 xe được dàn thành 12 cụm, mỗi cụm khoảng 5 chiếc, trải dài từ quảng trường ngược lên sảnh chính và đối xứng hai bên trục lối vào. 6 cụm đầu tiên chiếm trọn quảng trường phía trước bậc thang, mỗi bên 3 cụm. 6 cụm còn lại đứng ở khu sảnh đón, hai bên lối vào chính, ngay trước ngưỡng cửa tòa nhà, cũng mỗi bên 3 cụm. Nhờ đó, khách tham quan có thể dễ dàng ngắm nhìn và sờ tận tay những chiếc xe thuộc Top 5 CCA 2026.

Các Top 5 được phân tách rõ ràng, giúp khách tham quan dễ dàng nghiêm ngưỡng. Ảnh: CCA

Lưu ý, phối cảnh chỉ mang tính tham khảo.

Sự góp mặt của 10 khách mời giới thiệu xe

Trước đó, ban tổ chức đã công bố danh sách 10 khách mời đảm nhận vai trò giới thiệu Top 5 các mẫu xe được đề cử. Họ gồm Âu Ngọc Phú, Đào Mạnh Hùng, Lê Công Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Tới, Nguyên Vũ, Phạm Ngọc Hải, Phùng Thế Trọng, Tee Anh và Vũ Hà Ninh.

Đây đều là những gương mặt trẻ, có tiếng nói trong cộng đồng người dùng xe tại Việt Nam. Có người là host, MC dẫn chương trình truyền hình về ô tô. Có người là chủ kênh YouTube, TikTok chuyên review xe với lượng theo dõi hàng trăm nghìn. Có người lại được nhớ tới nhờ thường xuyên chia sẻ trải nghiệm thực tế trong các cộng đồng, hội nhóm ô tô.

Các hoạt động hấp dẫn khác tại VIMS 2026

Bên cạnh khu trưng bày xe, VIMS 2026 hứa hẹn nhiều hoạt động dành cho khách tham quan.

Đáng chú ý là hoạt động lái thử các mẫu xe Top 5 Car Choice Awards 2026, kèm quà tặng. Mỗi ngày có 5 giải thưởng tiền mặt, mỗi giải 500.000 đồng, dành cho 5 người may mắn. Khách lái thử xong sẽ có cơ hội được gọi tên.

Một minigame trên mạng xã hội cũng được triển khai trong khuôn khổ VIMS 2026, do cộng đồng Bí Mật Xe Biz tổ chức. Khách trải nghiệm tại triển lãm, sau đó chia sẻ cảm nhận trên Facebook cá nhân sẽ có cơ hội nhận giải. Tổng giá trị giải thưởng gần 38 triệu đồng.

Khép lại chuỗi sự kiện là đêm Gala trao giải Car Choice Awards 2026, diễn ra từ 17h00 đến 21h40 ngày 4/10 tại NCC.

Đặc biệt, đêm Gala trao giải sẽ có phần biểu diễn của 4 nghệ sĩ: Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng. Trong đó, Hồ Ngọc Hà là gương mặt quen thuộc của sân khấu Better Choice Awards. Ba nghệ sĩ còn lại đại diện cho lớp tài năng trẻ của làng nhạc Việt.