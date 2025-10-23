Hé lộ nguyên nhân vụ phát hiện 4 thi thể người Hàn Quốc tại 1 ngôi chùa ở Campuchia

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết, 4 thi thể của các công dân Hàn Quốc khác vừa được phát hiện tại cùng một cơ sở hỏa táng ở phường Tuek Thla, Phnom Penh (Campuchia), nơi từng tiến hành hỏa táng thi thể nam sinh đại học người Hàn bị sát hại hồi tháng 8.

Theo thông tin từ Bộ, bốn người đàn ông này gồm một người ở độ tuổi 50 và ba người ở độ tuổi đầu và giữa 60. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy họ đều tử vong do nguyên nhân tự nhiên, không có dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ sở hỏa táng nói trên là một trong số ít nơi gần thủ đô Phnom Penh có đủ điều kiện thực hiện các nghi thức hỏa táng. Đây cũng là nơi thường được sử dụng cho người nước ngoài qua đời tại Campuchia, trong khi đa số người dân địa phương chọn hỏa táng tại nhà thông qua các dịch vụ tư nhân.

Giới chức Hàn Quốc cũng làm rõ rằng, thi thể của người đàn ông Hàn Quốc thứ năm - được phát hiện tử vong trong một khách sạn ở Sihanoukville một ngày trước đó - không nằm trong số bốn thi thể được lưu giữ tại cơ sở hỏa táng này.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh hiện đang liên hệ với thân nhân của các nạn nhân và cung cấp hỗ trợ lãnh sự cần thiết.

Cơ sở hỏa táng này từng thu hút sự chú ý khi là nơi xử lý thi thể của nam sinh đại học 22 tuổi họ Park, người bị bắt cóc và sát hại tại Campuchia hồi tháng 8. Thi thể của Park được lưu giữ tại nhà xác của cơ sở trong hơn hai tháng trước khi được hỏa táng vào ngày 21/10.

Được biết, Park đến Campuchia ngày 17/7 với lý do tham dự một hội chợ triển lãm. Tuy nhiên, sau đó anh bị bắt cóc và tra tấn tại một cơ sở lừa đảo trực tuyến được gọi là “Wenzhi”. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một chiếc ô tô gần núi Bokor, tỉnh Kampot, vào tháng 8.

Nguồn: koreajoongangdaily