GRDP cao thứ 2 cả nước, vì sao thu nhập bình quân của 8.685.607 triệu người Hà Nội 'chỉ' là con số này?

Giải thích: Theo dữ liệu năm 2024 từ Cục Thống kê, Hà Nội có tổng GRDP 1.430.000 tỷ đồng, xếp thứ 2 cả nước sau TP.HCM (1.778.000 tỷ đồng). Với dân số khoảng 8,685 triệu người, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 164,6 triệu đồng/năm (tương đương 13,7 triệu đồng/tháng, tỷ giá 25.000 VND/USD). Chỉ số này phản ánh giá trị kinh tế trung bình mỗi người dân đóng góp, nhưng bị ảnh hưởng bởi cơ cấu kinh tế dịch vụ (65,6%) và dân số lớn, bao gồm nhóm không tạo thu nhập trực tiếp.

Hỏi 1: Theo số liệu năm 2024, Hà Nội xếp hạng thứ mấy về GRDP trong số 63 tỉnh thành Việt Nam, và GRDP bình quân đầu người của thành phố là bao nhiêu?

Hỏi 2: Theo Khảo sát Mức sống dân cư năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội là bao nhiêu, và tại sao thấp hơn GRDP bình quân?

A 11 triệu đồng/tháng, do chỉ tính người lao động có việc làm B 5,4 triệu đồng/tháng, do tương đương mức trung bình cả nước C 6,86 triệu đồng/tháng, do tính cả trẻ em và người già không có thu nhập D 13,7 triệu đồng/tháng, do bằng GRDP bình quân