Hotline: 0943 113 999
GRDP cao thứ 2 cả nước, vì sao thu nhập bình quân của 8.685.607 triệu người Hà Nội 'chỉ' là con số này?

Nguyệt Phạm |

Theo dữ liệu năm 2024 từ Cục Thống kê, Hà Nội có tổng GRDP là 1.430.000 tỷ đồng.

Quizz GRDP cao thứ 2 cả nước, vì sao thu nhập bình quân của 8.685.607 người Hà Nội "chỉ" là con số này? – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Theo số liệu năm 2024, Hà Nội xếp hạng thứ mấy về GRDP trong số 63 tỉnh thành Việt Nam, và GRDP bình quân đầu người của thành phố là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. Thứ 2, khoảng 164,6 triệu đồng/năm

Giải thích: Theo dữ liệu năm 2024 từ Cục Thống kê, Hà Nội có tổng GRDP 1.430.000 tỷ đồng, xếp thứ 2 cả nước sau TP.HCM (1.778.000 tỷ đồng). Với dân số khoảng 8,685 triệu người, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 164,6 triệu đồng/năm (tương đương 13,7 triệu đồng/tháng, tỷ giá 25.000 VND/USD). Chỉ số này phản ánh giá trị kinh tế trung bình mỗi người dân đóng góp, nhưng bị ảnh hưởng bởi cơ cấu kinh tế dịch vụ (65,6%) và dân số lớn, bao gồm nhóm không tạo thu nhập trực tiếp.

GRDP cao thứ 2 cả nước, vì sao thu nhập bình quân của 8.685.607 triệu người Hà Nội 'chỉ' là con số này?- Ảnh 1.

Hà Nội. (Ảnh: iVIVU)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Theo Khảo sát Mức sống dân cư năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội là bao nhiêu, và tại sao thấp hơn GRDP bình quân?

Đáp án đúng là: C. 6,86 triệu đồng/tháng, do tính cả trẻ em và người già không có thu nhập

Giải thích: Khảo sát Mức sống dân cư năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đạt 6,86 triệu đồng/tháng, cao hơn 30% mức trung bình cả nước (5,4 triệu đồng/tháng). Con số này thấp hơn GRDP bình quân (13,7 triệu đồng/tháng) vì được tính trên toàn bộ dân số 8,685 triệu người, bao gồm trẻ em, người cao tuổi và nhóm không lao động, được chu cấp bởi 4,117 nghìn người có việc làm, làm giảm mức bình quân thu nhập thực tế.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Vì sao thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội năm 2024 “chỉ” đạt 6,86 triệu đồng/tháng dù GRDP xếp thứ 2 cả nước?

Đáp án đúng là: D. Dân số lớn với nhiều nhóm không tạo thu nhập trực tiếp

Giải thích: Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội năm 2024 đạt 6,86 triệu đồng/tháng, thấp hơn GRDP bình quân (13,7 triệu đồng/tháng) do dân số 8,685 triệu người bao gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người cao tuổi trên 60 tuổi và nhóm thất nghiệp (1,7%), không tạo thu nhập trực tiếp. Lực lượng lao động có việc làm (4,117 nghìn người) chu cấp cho các nhóm này, làm giảm mức thu nhập bình quân. GRDP cao phản ánh quy mô kinh tế, nhưng không đồng nghĩa với thu nhập cá nhân đồng đều, nhấn mạnh nhu cầu nâng cao năng suất lao động.

