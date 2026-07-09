Hé lộ nguyên nhân dẫn đến độ chính xác kinh ngạc của tên lửa Flamingo

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine có độ chính xác cao và khả năng đối kháng biện pháp phòng thủ khá tốt.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine sử dụng hệ thống dẫn đường do Tập đoàn Safran của Pháp phát triển. Thông tin này được báo Le Monde đăng tải.

Công ty Fire Point - nhà sản xuất tên lửa Flamingo xác nhận hệ thống của Safran đã được tích hợp "hơn 1 năm trước". Họ cũng cho biết thêm đối tác Pháp đang tham gia phát triển "một số sản phẩm khác" cùng với phía Ukraine.

Safran cũng lưu ý thông qua công ty con Preligens, họ cung cấp thiết bị định vị, hệ thống quang điện tử, biện pháp đối phó với máy bay không người lái và các giải pháp hỗ trợ phân tích tình báo cho những "đơn vị vận hành Ukraine" khác.

Hãy nhớ lại vào tháng 4, báo chí đã biết được ý định của Pháp trong việc tạo ra một phiên bản tương tự FP-5 Flamingo, việc phát triển sẽ do Turgis Gaillard và Renault thực hiện.

Sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine.

Mới đây, ngày 1/7, có thông tin cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine đã phá hủy phần lớn tòa nhà của nhà máy Titan - Barricades nằm ở vùng Volgograd.

Đây là một doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, là một phần của Tập đoàn nhà nước Roscosmos - nơi sản xuất bệ phóng cho các hệ thống tên lửa chiến lược của Nga.

Doanh nghiệp này nằm cách biên giới quốc gia Ukraine 400km và là một trong những nhà sản xuất vũ khí bí mật nhất của Nga.

Ngày 10/6, những tên lửa này cũng tấn công doanh nghiệp quốc phòng VNIIR - Progress ở Cheboksary, nơi sản xuất máy thu GNSS và ăng-ten cho các hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, GPS và Galileo dành cho Quân đội Nga.

Gần đây giới truyền thông cũng biết được rằng một trong những tính năng chính của tên lửa FP-5 là việc sử dụng hệ thống ArduPilot, vốn được tích hợp rộng rãi trong lĩnh vực hàng không không người lái.

Chính hệ thống này cung cấp khả năng điều khiển chuyến bay tự động, lập kế hoạch lộ trình, duy trì hướng bay, tương tác với cảm biến và điều khiển nhiệm vụ.

Nhờ kiến trúc mở, phần mềm có thể nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ mới hoặc thay đổi thuật toán hoạt động tùy thuộc vào điều kiện chiến đấu.

Hệ thống phức hợp này không chỉ phụ thuộc vào định vị GPS mà còn sử dụng hệ thống điều khiển kết hợp nhằm nâng cao khả năng chống chế áp điện tử.