HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hé lộ nguyên nhân dẫn đến độ chính xác kinh ngạc của tên lửa Flamingo

Sao Đỏ
|

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine có độ chính xác cao và khả năng đối kháng biện pháp phòng thủ khá tốt.

- Ảnh 1.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine sử dụng hệ thống dẫn đường do Tập đoàn Safran của Pháp phát triển. Thông tin này được báo Le Monde đăng tải.

Công ty Fire Point - nhà sản xuất tên lửa Flamingo xác nhận hệ thống của Safran đã được tích hợp "hơn 1 năm trước". Họ cũng cho biết thêm đối tác Pháp đang tham gia phát triển "một số sản phẩm khác" cùng với phía Ukraine.

Safran cũng lưu ý thông qua công ty con Preligens, họ cung cấp thiết bị định vị, hệ thống quang điện tử, biện pháp đối phó với máy bay không người lái và các giải pháp hỗ trợ phân tích tình báo cho những "đơn vị vận hành Ukraine" khác.

Hãy nhớ lại vào tháng 4, báo chí đã biết được ý định của Pháp trong việc tạo ra một phiên bản tương tự FP-5 Flamingo, việc phát triển sẽ do Turgis Gaillard và Renault thực hiện.

- Ảnh 2.

Sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine.

Mới đây, ngày 1/7, có thông tin cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine đã phá hủy phần lớn tòa nhà của nhà máy Titan - Barricades nằm ở vùng Volgograd.

Đây là một doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, là một phần của Tập đoàn nhà nước Roscosmos - nơi sản xuất bệ phóng cho các hệ thống tên lửa chiến lược của Nga.

Doanh nghiệp này nằm cách biên giới quốc gia Ukraine 400km và là một trong những nhà sản xuất vũ khí bí mật nhất của Nga.

Ngày 10/6, những tên lửa này cũng tấn công doanh nghiệp quốc phòng VNIIR - Progress ở Cheboksary, nơi sản xuất máy thu GNSS và ăng-ten cho các hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, GPS và Galileo dành cho Quân đội Nga.

Gần đây giới truyền thông cũng biết được rằng một trong những tính năng chính của tên lửa FP-5 là việc sử dụng hệ thống ArduPilot, vốn được tích hợp rộng rãi trong lĩnh vực hàng không không người lái.

Chính hệ thống này cung cấp khả năng điều khiển chuyến bay tự động, lập kế hoạch lộ trình, duy trì hướng bay, tương tác với cảm biến và điều khiển nhiệm vụ.

Nhờ kiến trúc mở, phần mềm có thể nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ mới hoặc thay đổi thuật toán hoạt động tùy thuộc vào điều kiện chiến đấu.

Hệ thống phức hợp này không chỉ phụ thuộc vào định vị GPS mà còn sử dụng hệ thống điều khiển kết hợp nhằm nâng cao khả năng chống chế áp điện tử.

Theo Militarnyi
Chuyên gia Đức cay đắng: Dạy Trung Quốc cách làm ô tô, chúng ta đã "tự tay sát hại chính mình"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

quân sự

Tên lửa Flamingo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại