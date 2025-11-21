Hé lộ người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Fresh News đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh kết thúc cuộc truy lùng tội phạm. 5 người đàn ông Việt Nam đã bỏ trốn sau khi chạy khỏi tòa án Svay Rieng vào lúc 8 giờ 53 phút ngày 18-11.

Trong số các nghi phạm có một phụ nữ Việt Nam chưa rõ danh tính. Ảnh: Khmer Times

Một thành viên trong số nhóm này, Le Van Thien Luong đã bị bắt vào khoảng 10 giờ 36 phút ngày 18-11 sau cuộc rượt đuổi bằng ô tô và xe của người này rơi xuống ao.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng, Đại tá Kem Vannareth, cho biết một trong những nghi phạm là một phụ nữ Việt Nam chưa rõ danh tính. Cô này đã lẻn vào khu vực tòa án vào khoảng 9 giờ, giả dạng làm người thân của một trong những bị cáo.

Người phụ nữ này tiến đến gần một trong những bị cáo và đưa cho y khẩu súng như trong đoạn video an ninh ghi lại. Đại tá Vannareth nói: "Phạm nhân đã lấy súng từ tay người phụ nữ và bắn nhiều phát súng cảnh cáo lực lượng an ninh".

Các nghi phạm bị bắt trở lại. Ảnh: Khmer Times

Xe tội phạm rơi xuống ao. Ảnh: Khmer Times

Trong khi người này nổ súng, các nghi phạm khác đã chạy vào giúp đỡ các bị cáo bị còng tay chạy ra xe chờ sẵn bên ngoài. Trong khi họ chạy ra khỏi khuôn viên tòa án, một cảnh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên để ngăn họ trốn thoát nhưng bất thành.

Cảnh sát đã lái xe đuổi theo và khoảng 90 phút sau, một trong 6 bị cáo đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một trong hai chiếc xe tẩu thoát lao xuống ao ở ngoại ô TP Svay Rieng. Đó là Le Van Thien Luong, theo Khmer Times.

Ông Kheang Sonadin, người phát ngôn của Tổng cục Trại giam, cho biết đến nay, 5 tù nhân Việt Nam và một tù nhân Campuchia đã bị bắt lại ở ngoại ô TP Svay Rieng.

