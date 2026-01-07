.t1 { text-align: justify; }

Hàn Quốc dự định bắt đầu bán các máy bay chiến đấu KF-21 Boramae sản xuất hàng loạt do Korea Aerospace Industries (KAI) và Hanwha Aerospace phối hợp chế tạo trong năm nay, và một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về giá thành dự kiến của loại tiêm kích này trong thực tế ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc coi chi phí là một yếu tố quan trọng hàng đầu của chương trình.

Theo Clash Report , giá của một chiếc máy bay chiến đấu KF-21 phiên bản Block 1 (được định vị là máy bay chuyên dụng cho việc chiếm ưu thế trên không) vào khoảng 83 triệu đô la, và phiên bản Block 2 (đã là một nền tảng đa năng) vào khoảng 112 triệu đô la.

Trong số những điều khác, ấn phẩm nhấn mạnh rằng sự chênh lệch giá giữa Block 1 và Block 2 (khá đáng kể, lên tới 29 triệu đô la) không phản ánh "sự thay đổi cơ bản trong thiết kế máy bay", mà là "sự tích hợp thêm các hệ thống vũ khí và tấn công".

Từ những thông tin này, điều quan trọng nhất vẫn chưa rõ ràng - chính xác thì giá niêm yết bao gồm những gì - một chiếc máy bay hoàn toàn trống rỗng, có hoặc không có động cơ, liệu nó có bao gồm bất kỳ dịch vụ, thiết bị bổ sung nào, cũng như ít nhất là một danh sách vũ khí tối thiểu?

Vì vậy, nếu chúng ta xem xét phiên bản KF-21 Block 1, được đặt hàng cho lực lượng vũ trang Hàn Quốc theo hai đợt, mỗi đợt 20 chiếc - tổng cộng 40 chiếc - thì theo hợp đồng đầu tiên được ký kết vào mùa hè năm 2024, chi phí cho một chiếc lên tới 70,41 triệu đô la - có lẽ chưa bao gồm động cơ và vũ khí, nhưng đã bao gồm hỗ trợ hậu cần, huấn luyện.

Tiêm kích KF-21 thu hút rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông quốc tế.

Đồng thời, theo hợp đồng thứ hai, được công bố một năm sau, giá thành của KF-21 Block 1 đã tăng lên 87,5 triệu đô la - và đây là chưa bao gồm động cơ và có lẽ cả vũ khí, nhưng đã bao gồm các dịch vụ liên quan.

Và nếu chúng ta xem xét chi phí được công bố của KF-21 Block 1 tính đến thời điểm hiện tại, là 83 triệu đô la, có thể thận trọng giả định rằng đây là giá của một chiếc máy bay "trần" không bao gồm động cơ và vũ khí.

Vì vậy giá thực tế của tiêm kích đủ khả năng chiến đấu tất nhiên sẽ cao hơn, và nếu có động cơ thì sẽ lên tới khoảng 105 triệu đô la (tính đến tổng chi phí của một động cơ F141 là 11,25 triệu đô la), và nếu có vũ khí và tất cả các dịch vụ thì sẽ cao hơn hàng chục triệu đô la nữa.

Tuy nhiên ngay cả trong điều kiện như vậy và tính đến việc giá xuất khẩu sẽ cao hơn, chi phí của KF-21 vẫn sẽ cạnh tranh hơn nhiều so với các tiêm kích khác, chẳng hạn như Eurofighter Typhoon hoặc Rafale, với giá xuất khẩu hơn 220-230 triệu đô la , và cả Gripen E ước tính dao động từ 162 đến 243 triệu đô la.

Hơn nữa, KF-21 của Hàn Quốc đang được quảng bá xuất khẩu như một loại máy bay chiến đấu dành cho những người thực sự không đủ khả năng mua F-35 nhưng vẫn muốn sở hữu một cỗ máy hiện đại thực sự.

Để so sánh, vào năm 2023, một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ đã có giá 208,3 triệu đô la khi bán cho Cộng hòa Séc , và một năm sau đó, Romania phải chi ra 225 triệu đô la (chưa bao gồm vũ khí) .