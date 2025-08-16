Cựu Thủ tướng Ukraine (2010–2014) Nikolay Azarov cho biết, quyết định từ chối gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt với Gazprom không phải do Kiev tự đưa ra mà là do sức ép từ phương Tây.

Trao đổi với hãng thông tấn TASS (Nga), ông Nilolay Azarov khẳng định: “Đó không phải quyết định của Kiev. Đó là quyết định của phương Tây. Họ đã buộc Ukraine phải thực hiện và đây thực chất là một quyết định chống lại lợi ích của chính Ukraine. Trước đây, chúng tôi nhận khí đốt giá rẻ từ các đường ống, còn giờ phải nhập từ hướng khác".

Trước kia, Ukraine tiêu thụ khoảng 70 tỷ m³ khí đốt mỗi năm, nhưng nay chỉ còn 1–1,5 tỷ m³. Ông Azarov cho rằng điều này đồng nghĩa nền kinh tế không thể phát triển mà chỉ “sống lay lắt nhờ sự hỗ trợ của phương Tây”.

Ông nói thêm: “Không ai thực sự làm gì để phát triển kinh tế và công nghiệp của Ukraine. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cũng không có nhiệm vụ đó”.

Theo số liệu của công ty tư vấn EXPRO (Ukraine), tính đến đầu tháng 8, lượng khí dự trữ trong các cơ sở lưu trữ ngầm chỉ còn khoảng 10 tỷ m³, tương đương 32,3% công suất. Đây là mức thấp kỷ lục trong 12 năm.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, để vượt qua mùa đông sắp tới, Kiev cần có ít nhất 13,2 tỷ m³ vào ngày 1/11. Điều này đồng nghĩa sản lượng nội địa sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu, Ukraine buộc phải nhập khẩu thêm khoảng 1,7 tỷ m³ khí trong giai đoạn tháng 8–10, theo EXPRO.

Khủng hoảng khí đốt của Ukraine bắt đầu từ ngày 1/1 năm nay khi nước này không gia hạn thoả thuận trung chuyển khí Nga sang châu Âu với tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga).

Đến đầu tháng 7, Ukraine bắt đầu nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ một cảng tại Hy Lạp, sau đó vận chuyển qua hệ thống đường ống đi qua Bulgaria, Romania và Moldova tới biên giới Ukraine ở khu vực Odessa.

Tham khảo: Tass﻿