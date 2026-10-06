Hé lộ không gian đám cưới ở quê nhà của Hoài Lâm

Hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long được trang trí ấm cúng, sẵn sàng đón người thân, bạn bè đến chung vui.

Tối 5/10, Hoài Lâm đăng tải loạt hình ảnh tại nhà riêng ở Vĩnh Long trước thềm lễ cưới. Nam ca sĩ xuất hiện giản dị bên người thân, họ hàng và bạn bè, gương mặt rạng rỡ trong thời khắc trọng đại.

Hoài Lâm xuất hiện bên người thân trong không gian đám cưới ở quê nhà.

Trong ngày đặc biệt, nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc: “ Vẫn đang chờ đợi. Cuộc sống hôn nhân”. Với Hoài Lâm, đây có thể là khoảnh khắc chuyển sang một chặng đường mới sau nhiều biến động trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng.

Không gian tổ chức lễ cưới được trang trí theo hướng gần gũi, ấm cúng với hai gam màu đỏ và trắng. Hoa tươi, lồng đèn, phông nền ghi tên cô dâu - chú rể cùng một sân khấu nhỏ đã được chuẩn bị tại nhà. Khu vực trưng bày ảnh cưới cũng được bố trí trong không gian này, tạo nên khung cảnh riêng tư, đầm ấm.

Sau lễ vu quy diễn ra tại nhà gái trong ngày 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà riêng ở Vĩnh Long vào trưa 6/10. Buổi lễ dự kiến có sự góp mặt của người thân cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể.

Không gian sân khấu với sắc đỏ - trắng chủ đạo, bài trí cầu kỳ với hoa tươi, đèn chùm và ảnh cưới của Hoài Lâm - Ngọc Trinh.

Trong lễ vu quy, Hoài Lâm diện vest đen, nắm tay Ngọc Trinh trong suốt buổi lễ. Nam ca sĩ còn hát Rồi tới luôn để chung vui cùng gia đình hai bên.

Thông tin Hoài Lâm kết hôn được công chúng quan tâm bởi nam ca sĩ vốn khá kín tiếng về đời sống riêng. Anh và Ngọc Trinh từng có thời gian hẹn hò nhưng không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.

Đến giữa tháng 9, Hoài Lâm bất ngờ đăng hình ảnh cầu hôn bạn đời, sau đó xác nhận kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long với Hoài Lâm. Cô hiện kinh doanh online, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Trước đó, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đã làm lễ vu quy diễn vào ngày 5/10.

Hôn lễ diễn ra trong thời điểm Hoài Lâm đang từng bước trở lại với âm nhạc sau nhiều giai đoạn gián đoạn hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, nam ca sĩ xuất hiện tại một số sân khấu, phòng trà và phát hành sản phẩm mới. Hồi tháng 4, anh ra mắt ca khúc Mai này em có về không , đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Trước ngày cưới, Hoài Lâm cũng sáng tác ca khúc Bên em dành tặng bạn đời. Sản phẩm được đăng tải trên YouTube và nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014. Thành công này giúp sự nghiệp nam ca sĩ lên như diều gặp gió ở tuổi 19.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm được biết đến qua các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi. .. Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có thời gian gián đoạn, song mỗi lần trở lại, nam ca sĩ vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả. Những năm gần đây, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động âm nhạc ở mức ổn định.

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm từng có cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc (Cindy Lư) - cháu gái NSƯT Bảo Quốc. Tháng 6/2020, cả hai ly hôn sau 9 năm gắn bó.