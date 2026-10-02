Sĩ quan Ukraine nhận định, trong cuộc chiến ở Kursk, các đơn vị Triều Tiên tác chiến theo chiến thuật kiểu Liên Xô, khác hoàn toàn với Quân đội Nga.

Cuối năm 2024, Quân đội Ukraine đã tấn công sang vùng Kursk của Nga và lần đầu tiên chạm trán với các đơn vị của Quân đội Triều Tiên - một lực lượng quân sự có cách tiếp cận chiến thuật hoàn toàn khác so với Quân đội Nga hiện tại.

Đại tá Artem Kholodkevich, hiện là Tham mưu Trưởng Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 42 (khi đó là tham mưu trưởng Lữ đoàn Cơ giới số 61) thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã nói về trận chiến này trong một cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông Ukraine vào ngày 30/9.

Khi được hỏi về ấn tượng của mình đối với Quân đội Triều Tiên, ông trả lời rằng: "Các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine ban đầu dự đoán quân đội nước này sẽ sử dụng chiến thuật tương tự như quân đội Nga, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.

Các đơn vị Triều Tiên hoạt động theo chiến thuật cổ điển kiểu Xô Viết, tức là dàn bộ binh dày đặc tiến công trên chiến trường bất chấp tổn thất.

Trong cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra ở mặt trận Kursk, cách thức tiến công của Quân đội Triều Tiên đã gây sốc ngay cả đối với những chiến binh dày dạn kinh nghiệm của Ukraine: Một hàng ngũ binh lính vững chắc, dàn hàng ngang tiến lên dưới sự yểm trợ của hỏa lực".

Theo vị Tham mưu Trưởng, chiến thuật này đã khiến Quân đội Ukraine gặp khó khăn vì trong “cuộc chiến UAV” với Nga, họ đã từ lâu từ bỏ việc sử dụng pháo binh tập trung chống lại bộ binh theo hình thức này. Bởi điều đó đòi hỏi lượng đạn dược nhiều hơn đáng kể so với các trận chiến với quân Nga.

Trong cuộc chiến với các đơn vị của Triều Tiên, các vị trí Ukraine thực sự cạn kiệt đạn dược dưới áp lực của những đợt tấn công như vậy, tuyến phòng thủ bắt đầu chùng xuống rõ rệt.

Ông Kholodkevich làm rõ rằng, cuộc giao tranh đầu tiên với quân đội Triều Tiên của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 61 (đơn vị quân sự A3425) thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine diễn ra vào ngày 29/12/2024, gần làng Cherkasskaya Konopelka thuộc thị trấn Sudzha.

Trong cuộc giao tranh, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi trong vòng chưa đầy 24 giờ và trong thời gian này, pháo binh của lữ đoàn ông đã sử dụng gần như toàn bộ đạn dược.

Khi được yêu cầu đánh giá trình độ huấn luyện của các đơn vị Quân đội Triều Tiên dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, vị chuyên gia này không trả lời vào câu hỏi mà nói rằng: “Tôi đánh giá mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công này là cao. Họ đã gây ra tổn thất đáng kể cho chúng tôi và làm phức tạp nghiêm trọng việc giữ vững vị trí”.

Ông cũng cho biết, những tù binh Triều Tiên đầu tiên bị bắt giữ ở khu vực này của mặt trận là do một đơn vị đặc nhiệm Ukraine bắt giữ và qua xét hỏi, các sĩ quan Ukraine nhận xét “dường như họ là những người có kỹ năng cao và được huấn luyện thể lực tốt”.

Viên sĩ quan này cũng tiết lộ thêm về quá trình chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào Kursk hồi tháng 8/2024.

Theo đó, vào tháng 7/2024, các chỉ huy lữ đoàn và tham mưu trưởng đã được triệu tập khẩn cấp đến một cuộc họp với Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và ông này đã công bố kế hoạch tấn công vào vùng Kursk, điều mà vào thời điểm đó dường như rất khó thực hiện.

Một số cuộc họp với các mức độ chi tiết khác nhau đã diễn ra sau đó, bao gồm một cuộc họp để thảo luận về việc phối hợp với các chỉ huy tiểu đoàn ngay trước cuộc tấn công sang lãnh thổ Nga.

Ông Kholodkevich giải thích thêm, nhiệm vụ của lữ đoàn ông không phải là chiếm vùng Kursk mà là tiến đến một tuyến nhất định để lập bàn đạp đứng chân cho các đơn vị đổ bộ đường không có thể tập hợp lại và tiếp tục các cuộc tấn công.

Theo Topcor.ru



