Một doanh nhân công nghệ cùng vợ và hai con nhỏ, nữ phi công trẻ 20 tuổi và nhiều hành khách khác nằm trong số 9 người thiệt mạng khi chiếc Learjet 60 rơi xuống khu dân cư ở Florida.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay phản lực tư nhân tại hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), ngày 1/11/2026 đang dần được xác định. Trong số 9 người thiệt mạng có một gia đình 4 thành viên, một nữ phi công trẻ đang theo đuổi ước mơ trở thành phi công thương mại và những người thân thiết với gia đình.

Theo Fox News, chiếc Learjet 60 khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom vào khoảng 10h37 sáng, hướng đến North Eleuthera thuộc Bahamas. Máy bay gặp nạn tại hạt Palm Beach ngay trước 13h cùng ngày, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay lao xuống đất rồi bốc cháy kinh hoàng (Ảnh: ABC)

Vụ tai nạn khiến máy bay bốc cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa lớn khi lao xuống khu dân cư. Mảnh vỡ văng ra nhiều khu vực, bao gồm sân thể thao, cửa hàng kinh doanh và nhà dân. Ít nhất một người dưới mặt đất bị thương ở chân.

Điều tra tập trung vào thời tiết và khả năng máy bay vỡ trước khi va chạm

Ngày 2/11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết điều kiện thời tiết là trọng tâm chính trong quá trình điều tra.

Theo thông tin ban đầu, phi hành đoàn đã báo cáo gặp hiện tượng đóng băng và nhiễu động vừa phải khi máy bay đang ở độ cao khoảng 35.000 feet, tương đương hơn 10.600 m.

Phi hành đoàn sau đó yêu cầu được phép tăng độ cao lên 37.000 feet. Tuy nhiên, khi máy bay bắt đầu mất độ cao nhanh chóng, các thành viên đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

“Chúng tôi đang bay quá tốc độ quy định và đang hạ độ cao”, phi hành đoàn thông báo với kiểm soát viên không lưu, theo thành viên NTSB Tom Chapman.

Hình ảnh cuối cùng của máy bay trước khi rơi xuống đất và nổ tung (Ảnh: Foxnews)

Các nhà điều tra cũng ghi nhận những dấu hiệu ban đầu cho thấy chiếc Learjet 60 có thể đã bắt đầu vỡ thành nhiều mảnh trước khi va chạm với mặt đất. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang phối hợp với NTSB trong quá trình điều tra.

Nữ phi công 20 tuổi và gia đình doanh nhân công nghệ nằm trong số các nạn nhân

Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 tuổi, là một trong những nạn nhân được chú ý bởi hành trình theo đuổi ước mơ trở thành phi công thương mại.

Cô sinh sống tại hạt Palm Beach và đã lấy bằng lái máy bay tư nhân khi mới 17 tuổi, trước cả khi có bằng lái ô tô. Filgueiras từng theo học chương trình hàng không tại trường trung học, sau đó tốt nghiệp trường đào tạo phi công American Flyers.

Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 tuổi, là một trong 9 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Florida (Ảnh: Foxnews)

Jeff Gregory, 55 tuổi, được New York Post xác định là phi công phụ trách chuyến bay.

Trong số các hành khách có Adam Robinson, 45 tuổi, doanh nhân công nghệ tại Austin, Texas, cùng vợ là Helen Sharp, 40 tuổi, và hai con nhỏ Emma, 4 tuổi, Charlie, 2 tuổi.

Cả 4 thành viên gia đình Adam Robinson đều thiệt mạng trong vụ rơi máy bay (Ảnh: Foxnews)

Robinson từng là CEO kiêm đồng sáng lập Retention.com, đồng thời lãnh đạo các công ty RB2B và Moltsets. Ông được đồng nghiệp nhớ đến như một nhà lãnh đạo nhiệt huyết, người bạn và người cố vấn tận tâm.

Sau vụ tai nạn, các công ty liên quan đã ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của Robinson cùng vợ và hai con.

“Adam không chỉ đơn thuần là CEO của chúng tôi. Ông ấy là một người bạn, một người cố vấn và một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, thẳng thắn, người luôn sống hết mình”, đại diện các công ty chia sẻ.

Gia đình và những người thân thiết cũng tưởng nhớ Adam Robinson và Helen Sharp vì sự ấm áp, hào phóng và khả năng khiến mọi người cảm thấy được chào đón. Hai con nhỏ Emma và Charlie được mô tả là ánh sáng trong cuộc đời cha mẹ.

Bên cạnh đó, hai nạn nhân khác là Rachael Reed và Charmi Fehr. Theo thông tin từ gia đình, cả hai đang cùng xây dựng một cuộc sống tràn đầy niềm vui và những chuyến phiêu lưu.

Charmi Fehr và Rachael Reed cũng nằm trong số những hành khách xấu số đã thiệt mạng (Ảnh: Foxnews)

Người thân cho biết Reed và Fehr hết lòng vì nhau, đồng thời được những người xung quanh yêu thương sâu sắc. Sự ra đi của họ để lại nỗi mất mát lớn đối với gia đình và bạn bè.

Anita Maria Cetina, người chăm sóc hai con nhỏ Emma và Charlie, cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Gia đình Robinson-Sharp xem bà như một thành viên trong nhà.

Trong thông cáo tưởng niệm, những người thân cho biết Cetina đã chăm sóc các em nhỏ bằng sự dịu dàng và tận tụy, đồng thời để lại di sản về tình yêu thương và sự quan tâm vô điều kiện.

Hãng Upper Jet, đơn vị vận hành chiếc Learjet 60, cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương, bang và liên bang để hỗ trợ điều tra. Giám đốc điều hành Thomas Noetzel gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.

Ông cho biết các thông tin liên quan đến vụ tai nạn sẽ được cung cấp bởi NTSB và các cơ quan chức năng.

Hiện các nhà điều tra tiếp tục thu thập dữ liệu, phân tích diễn biến chuyến bay và những yếu tố có thể dẫn đến tai nạn. Nguyên nhân cuối cùng sẽ được xác định sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Nguồn: Foxnews