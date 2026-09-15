Hé lộ 3 con giáp may mắn nhất Tết Trung thu

Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 25/9 Dương lịch, đúng ngày Nhâm Dần, mang đến cho ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất một dịp trăng tròn khá thuận lợi cả về công việc lẫn tình cảm gia đình.

Tết Trung thu năm Bính Ngọ rơi vào ngày 25/9 Dương lịch, tức Rằm tháng 8 Âm lịch, đúng vào ngày Nhâm Dần, mang ngũ hành nạp âm Kim Bạc Kim, tức vàng pha bạc, quý giá nhưng cũng cần được mài giũa mới sáng rõ. Với thế tam hợp Dần Ngọ Tuất thuộc hành Hỏa, gắn bó chặt chẽ với chính ngày trăng tròn này, ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất bước vào dịp Trung thu năm nay với một dòng năng lượng khá ấm áp, hài hòa, phù hợp với không khí đoàn viên của cả gia đình.

Tuổi Dần

Là chủ nhân của ngày Trung thu năm nay, tuổi Dần đón nhận một nguồn năng lượng khá dồi dào, đặc biệt ở khía cạnh gia đình và các mối quan hệ thân thiết. Đây là dịp thích hợp để tuổi Dần quây quần bên người thân, hàn gắn một khúc mắc nhỏ còn tồn đọng, hoặc đơn giản là tận hưởng một buổi tối trọn vẹn bên những người mình yêu thương.

Về công việc, một tin vui nhỏ có thể đến ngay trước hoặc sau dịp lễ, như một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian qua. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Hãy tận dụng dịp trăng tròn này để dành thời gian cho gia đình, đó chính là nguồn năng lượng giúp tuổi Dần vững vàng hơn cho những ngày sắp tới.

Tuổi Ngọ

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Ngọ đón Trung thu năm nay với khá nhiều thuận lợi về tài lộc và sự nhạy bén trong các quyết định. Có thể là một khoản thu nhỏ đến từ dịp lễ, như tiền thưởng hoặc quà tặng ý nghĩa từ người thân, hoặc một cơ hội hợp tác được đề xuất đúng lúc trong không khí cởi mở của mùa lễ hội.

Với tuổi Ngọ vốn năng động và thích dẫn dắt, đây cũng là dịp tốt để gắn kết với bạn bè, đồng nghiệp qua những buổi họp mặt thân mật. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Hãy tận dụng không khí vui vẻ của Trung thu để mở rộng kết nối, nhưng cũng nên chi tiêu có chừng mực trong dịp lễ này.

Tuổi Tuất

Cũng thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất, tuổi Tuất đón Trung thu năm nay với sự trợ lực khá tốt ở khía cạnh các mối quan hệ và quý nhân. Một người quen cũ có thể chủ động liên lạc nhân dịp lễ, mang theo một lời hỏi thăm ấm áp hoặc một thông tin hữu ích cho những dự định sắp tới.

Với tuổi Tuất vốn trung thành và đáng tin cậy, đây là dịp thích hợp để củng cố lại những mối quan hệ quan trọng, gửi đi những lời chúc chân thành đến người thân, bạn bè. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Hãy chủ động kết nối trong dịp Trung thu này, một lời hỏi thăm đúng lúc có thể mở ra một mối duyên tốt đẹp về sau.

Nhìn chung, Tết Trung thu năm nay mang đến cho ba con giáp Dần, Ngọ, Tuất một dịp trăng tròn khá ấm áp và thuận lợi, cả về tài lộc lẫn tình cảm gia đình. Đây là thời điểm phù hợp để cả ba tuổi tạm gác lại những bộn bề thường ngày, dành trọn vẹn thời gian cho những người thân yêu, bởi chính sự sum vầy ấy mới là nguồn năng lượng quý giá nhất mà mùa lễ hội này mang lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.