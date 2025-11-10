ChatGPT có thể là một công cụ hữu ích giúp bạn viết lách, học tập, hay lập kế hoạch công việc. Tuy nhiên, không phải lúc nào AI cũng là lựa chọn an toàn.

ChatGPT là công cụ hỗ trợ tuyệt vời, nhưng không phải chuyên gia. Hãy dùng nó để bổ trợ kiến thức, không phải để ra quyết định thay con người. (Ảnh minh hoạ)

Tự chẩn đoán bệnh

Đầu tiên, đừng bao giờ dùng ChatGPT để tự chẩn đoán bệnh. AI không thể khám, xét nghiệm hay chịu trách nhiệm nếu “chẩn đoán” sai. Một cơn đau lưng đơn giản có thể bị diễn giải thành bệnh nặng, khiến bạn hoang mang không cần thiết.

Tham vấn tâm lý

Tương tự, AI cũng không thể thay thế bác sĩ tâm lý. ChatGPT không có cảm xúc, không thể thấu hiểu hay đồng cảm thật sự. Những lời khuyên “máy móc” đôi khi còn khiến tình trạng tinh thần của bạn tệ hơn.

Ra quyết định trong tình huống khẩn cấp

Trong tình huống khẩn cấp như cháy nổ, rò rỉ khí gas hay tai nạn, việc hỏi ChatGPT là điều tối kỵ. AI không thể phát hiện nguy hiểm, càng không thể gọi cấp cứu thay bạn. Hãy hành động ngay, sau đó mới tra cứu thông tin nếu cần.

Lập kế hoạch tài chính hoặc kê khai thuế

Về tài chính và thuế, ChatGPT chỉ nên được dùng để hiểu khái niệm cơ bản, không phải để lập kế hoạch hay kê khai. Nó không biết thu nhập, luật thuế địa phương hay tình hình cụ thể của bạn, nên rất dễ đưa ra lời khuyên sai. Một lỗi nhỏ có thể khiến bạn thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Xử lý thông tin mật

Tuyệt đối không nhập thông tin mật như mã số thuế, hồ sơ bệnh án, hợp đồng, hay giấy tờ tùy thân vào ChatGPT. Một khi đã gửi đi, bạn không thể kiểm soát nơi dữ liệu được lưu trữ hay ai có thể truy cập.

Thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gian lận

Cũng cần nhớ rằng, AI không được phép giúp bạn làm việc vi phạm pháp luật - và điều đó hiển nhiên không cần tranh luận. Tương tự, việc dùng ChatGPT để gian lận trong học tập không chỉ dễ bị phát hiện bởi các phần mềm chống AI mà còn khiến bạn đánh mất cơ hội rèn luyện thật sự.

Bên cạnh đó, đừng bao giờ dựa vào AI để cá cược hay cờ bạc, kết quả thể thao hay trò chơi không thể đoán trước, và cá cược trực tuyến còn có thể vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Tìm tin tức “nóng” hoặc dữ liệu thời gian thực

ChatGPT cũng không phải nguồn tin tức thời gian thực. Với các sự kiện nóng, giá cổ phiếu hay tình huống khẩn cấp, hãy tìm đến nguồn tin chính thống.

Soạn thảo văn bản pháp lý quan trọng

Cuối cùng, đừng để ChatGPT viết hoặc soạn thảo các văn bản pháp lý quan trọng. Một hợp đồng thiếu chữ ký hay sai định dạng có thể vô hiệu trước pháp luật. Chỉ luật sư mới đủ chuyên môn và tư cách pháp nhân để đảm bảo tính hợp lệ của tài liệu.

Theo CNet, ChatGPT chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không phải người ra quyết định thay bạn. Hãy sử dụng AI một cách thông minh và hiểu giới hạn của chatbot này.