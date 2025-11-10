Cây bút công nghệ: "Dùng thử iPhone 17 Pro sau 1 tháng, tôi nhận ra mình chẳng cần điện thoại này đến thế"

Cây bút Axel Metz của Tech Radar đã sử dụng chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple được hơn một tháng và có thể tự tin khẳng định những lời khen dành cho chiếc mày này là hoàn toàn xứng đáng.

iPhone 17 Pro là thiết bị toàn diện xuất sắc với thiết kế bắt mắt, hiệu suất camera đáng kinh ngạc và thời lượng pin ấn tượng.

Nhưng thời gian ngắn ngủi với iPhone 17 Pro cũng khiến anh nhận ra một sự thật phũ phàng: Hóa ra bản thân anh chẳng cần chiếc điện thoại này đến thế.

Dưới đây là quan điểm của Metz

Thu hẹp khoảng cách

Khi đến lúc phải trả lại mẫu iPhone 17 Pro được mượn và tự bỏ tiền túi ra mua một chiếc iPhone cho riêng mình, tôi sẽ ‘xuống cấp’ với chiếc iPhone 17 bản thường thay vì tiếp tục mua phiên bản Pro đắt nhất.

Lý do hàng đầu chính là bản nâng cấp màn hình đã được chờ đợi từ trên iPhone 17. Mẫu cơ bản mới nhất không chỉ sở hữu tần số quét 120Hz mà còn được trang bị công nghệ ProMotion hoàn chỉnh của Apple, cho phép tự động điều chỉnh tần số quét trong khoảng 1-120Hz tùy thuộc vào nội dung hiển thị.

Điều này giúp bảo toàn thời lượng pin và cho phép bật tính năng màn hình luôn bật (always-on display), đồng thời tần số 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà hơn nhiều so với iPhone 16.

Apple cũng đã làm mỏng viền màn hình trên iPhone 17, cho phép trang bị tấm nền Super Retina XDR OLED 6.3 inch, vượt trội hơn iPhone 16. Xét về mặt hiển thị, iPhone 17 hoàn toàn giống hệt iPhone 17 Pro – và có tính năng nào trên điện thoại được chúng ta sử dụng nhiều hơn màn hình đâu chứ?

Tiếp theo, hãy chuyển sự chú ý sang con chip của iPhone 17, nơi mà mẫu máy cơ bản của Apple cũng thể hiện tốt một cách đáng ngạc nhiên.

Vâng, trên lý thuyết, con chip A19 của máy kém mạnh hơn A19 Pro của iPhone 17 Pro, và A19 Pro còn hiệu quả hơn nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi độc quyền.

Nhưng trên thực tế, chỉ những game thủ di động hạng nặng và các biên tập viên video 4K mới nhận thấy sự khác biệt. Thậm chí, A19 còn mạnh hơn cả A18 Pro của năm ngoái, con chip mà chúng tôi từng mô tả là "một con quỷ tốc độ" trong bài đánh giá iPhone 16 Pro.

Những khác biệt hữu hình

Tôi phải thừa nhận có những chênh lệch về thời lượng pin. Chip A19 Pro – kết hợp với viên pin lớn hơn 4.252mAh (trên iPhone 17 Pro) hoặc 5.088mAh (trên Pro Max) – mang lại cho các mẫu Pro và Pro Max của Apple thời lượng sử dụng lần lượt là hơn 15 và 17 giờ, trong khi iPhone 17 chỉ đạt được từ 12 đến 13 giờ.

Những lợi ích rõ ràng khác của iPhone 17 Pro là camera tele 48MP và khả năng hỗ trợ các codec video chuyên nghiệp như ProRes RAW. Trong khi đó, iPhone 17 – với camera chính 48MP và camera siêu rộng tương đương bản Pro – là một thiết bị chụp ảnh hàng ngày ấn tượng, nhưng không phải một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất.

Tất cả những điều này để nói lên rằng iPhone 17 Pro cho cảm giác 'Pro' hơn bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây – theo đúng nghĩa đen của từ này.

Nó là chiếc điện thoại được thiết kế cho người dùng chuyên sâu và các nhiếp ảnh gia di động nghiêm túc, những người thường xuyên truyền các tập tin dung lượng lớn (bản Pro có thể truyền với tốc độ lên tới 10Gbps) hoặc những người thực sự cần thời lượng pin vượt trội nhờ con chip hiệu quả hơn. Tôi không thuộc nhóm người dùng này, và tôi dám cá rằng 90% người mua iPhone cũng vậy.

Phải thừa nhận, tôi rất thích chụp ảnh bằng ống kính tele của bản Pro, và tôi sẽ rất buồn khi phải chia tay nó lúc chuyển sang iPhone 17. Nhưng chỉ riêng tính năng đó, đối với tôi, không đáng để trả thêm khoản chênh lệch 300 USD (gần 8 triệu) mà chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple yêu cầu.

Một lợi ích ít được nhắc đến của iPhone 17 là Apple đã loại bỏ tùy chọn dung lượng 128GB cho tất cả các mẫu iPhone 17 năm nay, nhưng vẫn giữ nguyên giá khởi điểm. Trong khi đó, giá khởi điểm của iPhone 17 Pro lại tăng thêm 100 USD.

Nói cách khác, có thêm 100 USD chênh lệch giữa các mẫu iPhone năm nay so với khoảng cách giữa iPhone 16 và iPhone 16 Pro, điều này càng khiến iPhone 17 Pro khó thuyết phục những người mua thông thường.

Tôi sẽ kết lại bằng bảng tổng hợp sau: ngoài màn hình và hai camera sau, iPhone 17 cũng sở hữu camera selfie 18MP, nút Tác vụ tùy chỉnh, nút Điều khiển Camera, lớp phủ màn hình Ceramic Shield 2 chống xước, và tất cả các tính năng phần mềm của iOS 26 (bao gồm cả giao diện Liquid Glass mới) giống hệt như iPhone 17 Pro.

Mẫu Pro sẽ mang đến cho bạn camera tele 48MP, thời lượng pin tốt hơn, buồng tản nhiệt hơi, tốc độ truyền tệp nhanh hơn, khả năng quay 4K 120 khung hình/giây và định dạng ProRes RAW, cùng bộ nhớ trong lên đến 1TB (hoặc 2TB trên iPhone 17 Pro Max). Những nâng cấp này sẽ tiêu tốn của bạn tối thiểu 300 USD.

Chúng có đáng giá với bạn không? Đó có thể là tùy mọi người. Nhưng nếu, giống như tôi, bạn có thể sống tốt mà không cần ống kính tele và những trang bị cao cấp khác, tôi thực sự khuyên bạn nên cân nhắc chiếc iPhone 17 rẻ hơn trong năm nay.