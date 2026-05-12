'Hậu trường' trung tâm an toàn lớn nhất thế giới: Thử nghiệm khắc nghiệt hơn cả Euro NCAP, 5 kỷ lục Guinness, đầu tư gần 8.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh an toàn ô tô, đặc biệt là xe năng lượng mới, trở thành yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm, Geely đang trên đường trở thành một trong những hãng xe đầu tư mạnh tay nhất cho lĩnh vực này.

Tại buổi trao đổi với phóng viên diễn ra ở Trung tâm An toàn Toàn diện Toàn cầu của Geely, ông Wang Pengxiang - Trưởng bộ phận Phát triển Công nghệ An toàn thuộc Viện Nghiên cứu Ô tô Geely - đã chia sẻ chi tiết về triết lý an toàn, hệ thống thử nghiệm cũng như cách Lynk & Co ứng dụng các công nghệ bảo vệ trên xe năng lượng mới.

Theo đại diện Geely, trung tâm an toàn của hãng hiện được xem là phòng thí nghiệm an toàn ô tô lớn và toàn diện nhất thế giới, từng giành 5 kỷ lục Guinness nhờ phạm vi thử nghiệm và năng lực kiểm chứng.

Ông Wang Pengxiang - Trưởng bộ phận Phát triển Công nghệ An toàn thuộc Viện Nghiên cứu Ô tô Geely.

Thử nghiệm khắt khe hơn Euro NCAP?

Trung tâm an toàn toàn cầu của Geely hiện đóng vai trò như thế nào trong hệ thống phát triển xe của tập đoàn?

Khoản đầu tư giai đoạn đầu cho Trung tâm An toàn Toàn diện Toàn cầu của Geely vượt 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7.800 tỷ đồng). Hiện đây là phòng thí nghiệm an toàn ô tô lớn và toàn diện nhất thế giới. Đồng thời, trung tâm cũng giành được 5 kỷ lục Guinness thế giới cùng lúc, bao gồm hệ thống thử nghiệm toàn diện nhất và hệ thống xác thực tiên tiến nhất.

Trung tâm phục vụ công tác chứng thực hiệu suất an toàn cho tất cả thương hiệu thuộc Geely. Đồng thời, nơi đây cũng mở cửa cho toàn ngành, cho phép mọi doanh nghiệp xác thực hiệu suất an toàn sản phẩm tại trung tâm an toàn hàng đầu thế giới.

Ngoài thử nghiệm an toàn bị động, trung tâm còn bao phủ các hạng mục thử nghiệm trên mọi khía cạnh của an toàn như an toàn chủ động, an toàn vận hành, an toàn xe năng lượng mới và an toàn số.

Việc kiểm chứng được xây dựng dựa trên môi trường giao thông thực tế, như va chạm xe với xe ở mọi góc độ, va chạm trong mọi trạng thái thay đổi tốc độ và chứng thực đầy đủ hơn xoay quanh các tình huống sử dụng xe thực tế của người dùng.

Geely Safety Centre hiện là cơ sở thử nghiệm an toàn ô tô lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, trải rộng trên diện tích 45.000 m².

Các quy trình thử nghiệm tại đây chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn nội bộ của Geely hay hướng tới những chuẩn quốc tế như Euro NCAP?

Quy trình thử nghiệm của Geely phần lớn tương thích với các chuẩn quốc tế như Euro NCAP, thậm chí vượt chuẩn ở một số hạng mục.

Ví dụ, trong tiêu chuẩn thử nghiệm va chạm, Geely không chỉ đáp ứng yêu cầu của Euro NCAP mà còn bổ sung thêm nhiều tình huống thử nghiệm khắc nghiệt vào hệ thống kiểm chứng toàn cầu. Những yêu cầu này không tồn tại trong Euro NCAP.

Ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Geely cũng nhận thức rằng "thế giới thực phức tạp hơn nhiều so với các bài thử tiêu chuẩn". Xoay quanh các tình huống tai nạn thực tế, hãng tiến hành các bài xác thực khắt khe hơn nhằm mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Geely là hãng xe duy nhất trên thế giới thực hiện "thử nghiệm bảo vệ người đi bộ trong toàn dải nhiệt độ". Hãng sử dụng buồng nhiệt (-40°C đến 95°C) để xác thực khả năng bảo vệ người đi bộ trong môi trường nhiệt độ cao và thấp, trong khi các quy định hiện hành thường chỉ kiểm tra ở nhiệt độ thường.

Geely Safety Centre bao phủ toàn bộ hệ thống thử nghiệm an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, từ thử nghiệm va chạm tốc độ cao, bảo vệ người đi bộ cho tới mô phỏng an toàn chủ động, an toàn pin và hệ truyền động năng lượng mới, an ninh mạng cũng như các đánh giá liên quan đến sức khỏe người dùng.

Lý do là bởi khả năng bảo vệ người đi bộ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt cũng quan trọng không kém. Ví dụ, vào mùa đông lạnh giá, vật liệu của một số chi tiết sẽ cứng và giòn hơn, dẫn tới nguy cơ chấn thương cao hơn.

Những mẫu xe Lynk & Co gây ấn tượng nhất trong các bài thử va chạm

Trung tâm an toàn toàn cầu của Geely đóng vai trò gì trong quá trình phát triển các mẫu xe Lynk & Co?

Trung tâm An toàn Toàn diện của Geely đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển xe Lynk & Co.

Thứ nhất, cung cấp năng lực kiểm chứng toàn diện. Hệ thống mô phỏng va chạm chuyên dụng được sử dụng để đánh giá khả năng bảo vệ hành khách trên xe Lynk & Co, bao gồm cả hiệu quả của các hệ thống hỗ trợ lái trong những tình huống như phanh khẩn cấp hay chệch làn. Bên cạnh đó, phòng thử nghiệm bảo vệ người đi bộ giúp đánh giá mức độ chấn thương khi xe va chạm với người đi bộ hoặc xe hai bánh, trong khi phòng đo đạc chính xác được dùng để phân tích mức độ biến dạng của cấu trúc thân xe sau tai nạn.

Thứ hai, rút ngắn chu kỳ R&D. Nhờ ứng dụng hàng loạt hệ thống tự động hóa trong quá trình thử nghiệm, một bài thử va chạm vốn mất khoảng một tuần để hoàn thành nay chỉ cần khoảng 3 ngày.

Không chỉ dừng ở các bài thử an toàn truyền thống, trung tâm mới còn được xây dựng để phục vụ triết lý “an toàn toàn diện” của Geely trong kỷ nguyên xe thông minh.

Thứ ba, hỗ trợ chứng nhận thị trường toàn cầu. Năng lực thử nghiệm của trung tâm đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn trên thế giới. Trong quá trình phát triển, các mẫu xe Lynk & Co sử dụng cơ sở vật chất tại đây để kiểm chứng toàn cầu nhằm đảm bảo có thể vượt qua các chứng nhận an toàn ở nhiều thị trường khác nhau.

Thứ tư, thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các mẫu xe Lynk & Co đã trải qua số lượng lớn bài thử va chạm và tối ưu hóa tại trung tâm, từ đó hiện thực hóa những thiết kế sáng tạo như vòng khung cửa kép liền khối 2.000 MPa hay khả năng bảo toàn tính mạng khi mất bánh trong va chạm lệch nhỏ. Những công nghệ như tay nắm cửa an toàn cũng được kiểm chứng đầy đủ để đảm bảo hỗ trợ hành khách thoát hiểm nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.

Những mẫu xe Lynk & Co nào đã trải qua thử nghiệm tại đây và đâu là kết quả khiến ông ấn tượng nhất?

Nhiều mẫu xe như Lynk & Co Z10, Z20 hay 900 đã trải qua hàng loạt bài thử nghiệm tại trung tâm an toàn này.

Trong đó, Lynk & Co 900 là mẫu xe để lại nhiều ấn tượng nhờ cấu trúc thân xe an toàn dạng lồng cùng vòng cửa kép liền khối có độ cứng lên tới 2.000 MPa. Mẫu xe này cũng vượt qua bài thử va chạm kép từ phía hông và phía sau ở tốc độ 100 km/h.

Bên cạnh khả năng bảo vệ bị động, Geely cũng nhấn mạnh độ tin cậy của các hệ thống hỗ trợ lái thông minh trên Lynk & Co Z10, Z20 và 900. Sau nhiều bài mô phỏng và xác thực thực tế, các công nghệ như giữ làn hay phanh khẩn cấp tự động (AEB) cho thấy khả năng vận hành ổn định ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt.

Phòng thí nghiệm mô phỏng va chạm được sử dụng để đánh giá khả năng bảo vệ hành khách trên xe khi xảy ra va chạm.

Với các mẫu xe thuộc kiến trúc Lynk & Co 10 EM-P, hệ thống pin cũng phải trải qua nhiều bài thử nghiêm ngặt như đâm xuyên bằng đinh hay ép cực hạn nhằm đảm bảo an toàn trong các tình huống va chạm hoặc môi trường nhiệt độ cao.

Từ góc độ kỹ thuật, nền tảng CMA và CMA Evo đã mang lại những bước tiến gì về cấu trúc thân xe, khả năng bảo vệ va chạm và độ ổn định vận hành cho Lynk & Co?

Thông qua thiết kế thân xe cùng việc ứng dụng nhiều vật liệu tiên tiến, nền tảng CMA đã mang tới khá nhiều đột phá về mặt an toàn.

Chúng tôi sử dụng kết cấu thân xe dạng lồng cường lực cao, trong đó thép dập nóng được bố trí ở những vị trí then chốt như cột A và cột B nhằm tăng đáng kể độ cứng thân xe khi xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, các vùng hấp thụ xung lực cũng được thiết kế kỹ lưỡng để phân tán năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm mức độ biến dạng của khoang hành khách.

Nền tảng CMA Evo tiếp tục cải thiện độ ổn định động học của xe, đặc biệt trong các tình huống như di chuyển trên mặt đường trơn trượt hoặc đánh lái khẩn cấp để tránh chướng ngại vật.

Những cải tiến này không chỉ nâng cao khả năng bảo vệ bị động mà còn tạo nền tảng cho độ tin cậy của các hệ thống hỗ trợ lái và công nghệ an toàn thông minh.

Precision Measurement Lab là nơi phân tích mức độ biến dạng của cấu trúc thân xe sau va chạm.

Những tình huống va chạm hay rủi ro nào hiện là thách thức lớn nhất?

Các tình huống khó khăn nhất hiện nay gồm: va chạm lệch 50%, yêu cầu xe hấp thụ nhiều năng lượng ở góc va chạm cụ thể; va chạm cột bên hông, đòi hỏi độ cứng cột B và kết cấu chống va đập cửa cao hơn; và tai nạn lật xe, liên quan tới độ ổn định động học và tốc độ bung túi khí.

Để đối phó, Lynk & Co phát triển các hệ thống an toàn chủ động thông minh hơn như hệ thống AEB toàn diện trên Lynk & Co 08 EM-P; sử dụng công nghệ mô phỏng số để tối ưu cấu trúc va chạm; đồng thời áp dụng tư duy chống va chạm vào thiết kế bộ pin.

Nhờ các hệ thống này cùng khả năng quản lý năng lượng hiệu quả, Lynk & Co đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP năm 2025.

Xe điện, xe hybrid có bài thử nghiệm riêng

Với xe năng lượng mới, quy trình xác thực an toàn khác gì so với xe truyền thống?

So với xe truyền thống, quy trình xác thực an toàn trên các mẫu xe năng lượng mới của Lynk & Co được bổ sung thêm nhiều bài thử chuyên biệt.

Về an toàn pin, ngoài các bài kiểm tra va chạm thông thường, xe còn trải qua thử nghiệm đâm xuyên bằng đinh và thử khuếch tán nhiệt.

Đối với hệ thống điện áp cao, Lynk & Co thực hiện 22 hạng mục kiểm tra khác nhau, bao gồm thử khả năng cách điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thử nghiệm ngắt điện sau va chạm.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn đánh giá an toàn toàn diện trên nhiều khía cạnh như tương thích điện từ, an ninh mạng và khả năng kiểm soát nhiệt của pin.

Xe năng lượng mới được bổ sung thêm nhiều bài thử chuyên biệt, đặc biệt liên quan đến hệ thống pin.

Những bài thử này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia mà ở một số hạng mục còn khắt khe hơn cả Euro NCAP. Chẳng hạn, bộ pin của Lynk & Co vẫn không xảy ra hiện tượng rò rỉ trong vòng 30 phút sau va chạm mô phỏng, vượt xa tiêu chuẩn chung của ngành.

Ngày nay, người tiêu dùng nên ưu tiên yếu tố nào khi đánh giá độ an toàn của một mẫu xe: dữ liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật kết cấu, khả năng bảo vệ trong va chạm thực tế hay các hệ thống an toàn thông minh có khả năng can thiệp chủ động?

Điều người tiêu dùng nên quan tâm nhất hiện nay là hiệu quả va chạm thực tế. Bởi dữ liệu phòng thí nghiệm và kỹ thuật kết cấu chỉ là xác thực trên lý thuyết, trong khi các tình huống va chạm ngoài đời thực có vô vàn biến số. Hiệu quả va chạm thực tế phản ánh trực quan hơn khả năng bảo vệ của xe trong điều kiện khắc nghiệt.

Ví dụ, trong bài thử Euro NCAP 2025, Lynk & Co 08 EM-P thực hiện bài va chạm lệch 50% ở tốc độ 50 km/h nhưng khoang hành khách vẫn giữ nguyên vẹn, nhờ kết cấu từ nền tảng CMA Evo.

Với xe năng lượng mới, ngoài an toàn va chạm truyền thống còn cần chú ý tới khả năng kiểm soát thoát nhiệt của pin, thời gian phản hồi ngắt điện tự động và các yếu tố tương tự.

Hiểu lầm phổ biến nhất của người tiêu dùng hiện nay về an toàn ô tô, đặc biệt trong thời đại xe năng lượng mới, là gì, thưa ông?

Những hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay xoay quanh xe năng lượng mới chủ yếu liên quan đến pin, bảo dưỡng và hệ thống lái thông minh.

Hiệu quả va chạm thực tế sẽ đánh giá tốt hơn mức độ an toàn của một chiếc xe. Ảnh: Euro NCAP

Nhiều người cho rằng pin sẽ phát nổ hoặc bốc cháy ngay khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên trên thực tế, với nhiều lớp bảo vệ hiện nay, hiện tượng thoát nhiệt thường chỉ xuất hiện khi pin chịu tác động đâm xuyên nghiêm trọng kết hợp với lỗi trong quá trình tản nhiệt.

Một quan điểm khác là xe điện không cần bảo dưỡng. Dù cấu trúc đơn giản hơn xe động cơ đốt trong, các hệ thống điện vẫn cần được kiểm tra định kỳ, trong khi các công nghệ lái thông minh cũng đòi hỏi người dùng vận hành đúng cách.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng hệ thống lái thông minh càng tiên tiến thì mức độ an toàn sẽ tuyệt đối. Trên thực tế, tài xế vẫn cần duy trì sự tập trung trong suốt quá trình điều khiển xe và không thể phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống hỗ trợ.

Những hiểu lầm này chủ yếu xuất phát từ việc người dùng chưa hiểu đầy đủ về công nghệ mới, và sự phóng đại từ một số sự cố riêng lẻ.