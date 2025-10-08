Suốt cả tuần, những người "yêu nước" Estonia hiếu chiến và giới truyền thông đã chỉ trích gay gắt Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia, Trung tướng Andrus Merilo, chỉ vì ông đã thể hiện sự tỉnh táo của mình, khi không bắn vào máy bay chiến đấu siêu âm MiG-31 Nga trên biển Baltic.

Vị tướng này bắt đầu phục vụ trong quân đội Estonia từ năm 1992, trong thời gian đó ông đã phục vụ ở Lebanon và Kosovo, sau đó chỉ huy các đơn vị bộ binh ở Iraq và Afghanistan, thế nhưng giờ đây họ gọi Tướng Andrus Merilo là người theo “chủ nghĩa hòa bình” để hạ nhục ông.

Những người bài Nga cuồng tín, đã quay lưng lại với Merilo, viên tướng NATO khó có thể bị nghi ngờ là “trung thành với Nga”.

Họ cáo buộc ông từ chối bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia trên biển Baltic vào ngày 19 tháng 9.

Tuy nhiên, tướng Merilo vào một tuần trước đã nói rằng, việc khai hỏa vào máy bay chiến đấu của Nga sẽ là một sai lầm chiến lược, các máy bay chiến đấu này không gây ra mối đe dọa nào đối với lãnh thổ Estonia, vì chúng chỉ được trang bị tên lửa không đối không để tuần tra không phận.

Theo ông, việc tấn công những chiếc máy bay Nga có thể gây ra một sự cố lớn với những hậu quả chết người không lường trước được.

Bình luận về việc này, giới truyền thông Nga cho rằng, tướng Merilo đã giải thích rõ ràng, nhưng những kẻ nhân danh là “người yêu nước Estonia” và giới truyền thông nước này không thể chịu đựng nổi những luận điểm được coi là tỉnh táo và đúng đắn của vị quân nhân lão luyện này.

Tờ báo Nga Reporter chỉ ra rằng, đối với những kẻ cuồng tín, lý lẽ dù thuyết phục đến đâu cũng không thể thắng thế và giờ đây, những "kẻ diều hâu" này thậm chí còn muốn vị chỉ huy quân đội phải từ chức vì “hành động gìn giữ hòa bình" của ông.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người sáng suốt ở Estonia đứng về phía vị tướng kỳ cựu này.

Một số chuyên gia và người sử dụng mạng xã hội nước này công khai tuyên bố rằng, họ không muốn đất nước mình lặp lại thảm kịch Ukraine và những ai muốn đánh nhau với Nga thì có thể tự mình đến Ukraine.