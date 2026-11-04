HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Hậu phương lớn' sẽ sản xuất pháo tự hành Bogdana cho Ukraine

Sao Đỏ
|

Ba Lan sẽ không chỉ đóng vai trò trung chuyển vũ khí cho Ukraine mà còn tham gia sản xuất trực tiếp.

Ba Lan sản xuất pháo tự hành Bogdana cho Ukraine , mở ra cơ hội mới năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Các công ty quốc phòng Ba Lan bao gồm PK MIL và SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne đã nhất trí hợp tác chuẩn bị sản xuất pháo tự hành bánh lốp 155mm 2S22 Bogdana của Ukraine. Thông tin này đã được đại diện công ty báo cáo cho tờ Militarnyi.

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ XXXIV MSPO tại Kielce. Một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm sẽ là tham gia sản xuất pháo tự hành Bogdana.

Trong khuôn khổ phân công lao động, PK MIL sẽ chịu trách nhiệm về mảng pháo binh, còn SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sẽ đóng góp kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế các loại xe chuyên dụng, tích hợp khung gầm ô tô và điều chỉnh chúng cho phù hợp với yêu cầu quân sự.

"Do đó ngay từ đầu, chúng tôi đã giả định rằng trong tương lai, sự hợp tác giữa hai công ty cũng sẽ bao gồm việc triển khai các giải pháp cho phép cung cấp dịch vụ, sửa chữa và hỗ trợ vận hành vũ khí nói trên theo cách trực tiếp cho người dùng cuối", ông Marek Vajeha, Chủ tịch Hội đồng quản trị của PK MIL cho biết.

Ba Lan sản xuất pháo tự hành Bogdana cho Ukraine , mở ra cơ hội mới năm 2026 - Ảnh 2.

Pháo tự hành 2S22 Bogdana của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Để tăng sản lượng, các doanh nghiệp Ukraine đã nắm quy trình chế tạo nhiều biến thể của hệ thống pháo binh này trên nhiều loại khung gầm xe tải bánh lốp khác nhau.

Tính đến tháng 1/2026, Bogdana được sản xuất trên 4 loại khung gầm khác nhau, điều này cho phép đa dạng hóa nguồn cung nền tảng ô tô và duy trì tốc độ sản xuất.

Tháng 3/2026, thông tin về kế hoạch thiết lập dây chuyền sản xuất pháo tự hành Ukraine tại Ba Lan đã được công bố.

Để thực hiện điều này, công ty PONAR Wadowice của Ba Lan và Nhà máy Chế tạo Máy công cụ hạng nặng Kramatorsk đã thành lập liên doanh PK MIL SA, trong đó phía Ba Lan nắm giữ 51% cổ phần.

Doanh nghiệp này dự định sản xuất pháo tự hành 155mm 2S22 Bogdana, cũng như hệ thống pháo kéo Bogdana-BG.

Tính đến tháng 3/2026, hơn 600 hệ thống pháo Bogdana của Ukraine đã được sản xuất và đang sử dụng tích cực ở mặt trận.

Việc sản xuất tại Ba Lan cũng được xem là cơ hội để thâm nhập thị trường quốc tế và cung cấp hệ thống pháo binh cho khách hàng tại Ba Lan và các quốc gia châu Âu khác.

Theo Militarnyi
Tags

Bogdana

Ba Lan

pháo tự hành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại