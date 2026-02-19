Hậu kỷ lục tăng giá 2025, kịch bản nào cho giá vàng năm 2026?

Năm 2025 giá vàng tăng tới 65%, đạt mức giá cao nhất mọi thời đại.

Năm 2025 ghi dấu một năm biến động dữ dội của thị trường vàng, với mức tăng khoảng 65%, cao nhất trong gần 50 năm. Đà leo thang của giá kim loại quý này gắn liền với bức tranh bất ổn kéo dài của kinh tế và chính trị toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị lan rộng từ Trung Đông, Ukraine sang các điểm nóng mới tại Đông Bắc Á và khu vực Mỹ Latinh. Song song đó, nợ công tại nhiều quốc gia phình to, lạm phát duy trì ở mặt bằng cao, còn chính sách tài khóa nới lỏng tiếp tục được theo đuổi tại nhiều nền kinh tế. Tập hợp các yếu tố này đã đẩy giá vàng liên tục xác lập kỷ lục mới, thậm chí vượt cả mức đỉnh đã điều chỉnh theo lạm phát được thiết lập từ năm 1980.

Tại thị trường trong nước, giá vàng diễn biến cùng chiều với thế giới và có những giai đoạn tăng nóng, đáng chú ý vào tháng 10. Vàng miếng SJC từ mức khoảng 84 triệu đồng/lượng hồi đầu năm đã tăng lên 156,8 triệu đồng/lượng vào ngày 15/12, tương đương mức tăng gần gấp đôi. Vàng nhẫn cũng ghi nhận biên độ tăng tương tự.

Kịch bản vàng duy trì mặt bằng cao, còn dư địa tăng

Bước sang năm 2026, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng, dù kim loại quý này đã trải qua hai năm tăng trưởng mạnh. Nhận định chung cho rằng biên độ tăng theo phần trăm có thể thu hẹp so với năm 2025, song các động lực nền tảng vẫn đủ sức giúp giá vàng duy trì ở vùng cao và có thời điểm bứt phá.

JP Morgan đánh giá triển vọng vàng năm 2026 tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu mới đến từ các tập đoàn bảo hiểm lớn của Trung Quốc cùng dòng vốn liên quan đến cộng đồng tiền điện tử. Ngân hàng này cho rằng, giá vàng có thể vượt mốc 5.055 USD/ounce vào cuối năm, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư duy trì ổn định và lực mua từ các ngân hàng trung ương đạt bình quân khoảng 585 tấn mỗi quý.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu của JP Morgan, giá vàng trung bình trong quý IV/2026 có thể quanh mức 5.055 USD/ounce và tiến lên vùng 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027. Cùng quan điểm, UBS dự báo giá vàng chạm mốc 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026, đồng thời lưu ý rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế xoay quanh bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể trở thành chất xúc tác đẩy giá lên cao hơn.

Goldman Sachs cũng xem vàng là một trong những tài sản đáng chú ý trong năm 2026. Theo kịch bản cơ sở, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn về vùng 4.200 USD/ounce trong quý I, trước khi phục hồi và vượt mốc 4.900 USD/ounce vào cuối năm nếu dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và các ngân hàng trung ương gia tăng. Các yếu tố địa chính trị, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu được xem là nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.

Kịch bản giá vàng đi ngang, áp lực điều chỉnh gia tăng

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng kịch bản khả thi hơn trong năm 2026 là giá vàng dao động trong biên độ hẹp, với mức tăng hạn chế hoặc thậm chí điều chỉnh giảm nếu các điều kiện vĩ mô trở nên thuận lợi hơn cho tài sản rủi ro.

Theo kịch bản trung lập, Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng thận trọng nhằm hỗ trợ tăng trưởng, song tránh cắt giảm lãi suất mạnh khi lạm phát chưa quay về mức trước đại dịch. Nếu các ngân hàng trung ương lớn khác giữ lập trường trung tính, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng mức tăng được dự báo chỉ quanh vùng 4.600 - 4.700 USD/ounce. Trong bối cảnh đó, một phần dòng vốn có thể dịch chuyển sang đồng EUR hoặc GBP, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng.

Với kịch bản giảm giá, khả năng xảy ra được đánh giá thấp hơn. Trường hợp kinh tế Mỹ phục hồi mạnh hơn dự kiến, thị trường lao động cải thiện rõ rệt và Fed chuyển sang lập trường thận trọng hơn, đồng USD có thể phục hồi, tạo áp lực đáng kể lên giá vàng. Bên cạnh đó, nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, xung đột tại Trung Đông và Nga - Ukraine không còn leo thang, tâm lý ưa rủi ro quay trở lại có thể khiến vai trò trú ẩn của vàng suy yếu.

Trong bối cảnh này, các mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng được giới phân tích nhắc đến gồm vùng 3.900 USD/ounce, tiếp đến là 3.575 USD/ounce. Trường hợp giá vàng phá vỡ kênh tăng dài hạn, rủi ro điều chỉnh sâu hơn về vùng 3.200 USD/ounce, thậm chí 3.000 USD/ounce, có thể được đặt ra.