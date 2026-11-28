Hậu Hoàng cho biết cô đang trong giai đoạn dễ xúc động, cứ suy nghĩ là lại ứa nước mắt.

Những ngày qua, thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu gây xôn xao mạng xã hội. Nữ YouTuber hiện đã nhập viện để điều trị bệnh. Cô cho biết chỉ mới phát hiện tình trạng sức khỏe cách đây ít hôm, bản thân rơi vào trạng thái khủng hoảng và suy sụp khi đón nhận tin dữ. Dù vậy, Hậu Hoàng vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn bè và khán giả đã quan tâm, động viên.

Rạng sáng 28/11, Hậu Hoàng tiếp tục chia sẻ những dòng tâm sự trên trang cá nhân. Nữ YouTuber cho biết bản thân đã đi ngủ từ sớm nhưng bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm. Vì mãi không thể ngủ lại, cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi nước mắt cứ thế trào ra. Hậu Hoàng viết: "Tui đi ngủ sớm gòi mà giữa đêm tự nhiên tỉnh, mãi chưa ngủ lại được, suy nghĩ linh tinh xong nước mắt lại cứ ứa ra".

Đáng chú ý, ngay sau đó, cô còn nhắn nhủ những người đang theo dõi mình hãy đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe. Nữ YouTuber nhắn nhủ: "Trời ơi sao mí bà chưa đi ngủ nữa, nhìn tui chưa biết lo cho sức khoẻ hả, đi ngủ ngay nhanh lên".

Hậu Hoàng liên tục rơi vào trạng thái xúc động, dễ khóc sau khi phát hiện bị bệnh

Trước đó, Hậu Hoàng cũng nhiều lần chia sẻ về trạng thái xúc động và việc bản thân khóc rất nhiều sau khi biết tin mắc bệnh. Trong bài đăng công khai tình hình sức khỏe, cô từng tâm sự: "Tui mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tui cũng khóc rất nhiều".

Những lời tâm sự chân thật của Hậu Hoàng khiến đông đảo khán giả thương cảm. Bên cạnh việc gửi lời động viên, nhiều người cũng mong nữ YouTuber giữ tinh thần, nghỉ ngơi và tập trung cho quá trình điều trị.

Diệu Nhi bay từ SG, Dương Hoàng Yến từ Quàng Trị vào động viên tinh thần Hậu Hoàng

Hậu Hoàng là ai?

Hậu Hoàng tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô được khán giả biết đến với biệt danh "Thánh nữ nhạc chế" nhờ loạt video hài hước, gần gũi và giàu năng lượng trên YouTube. Nhiều sản phẩm của cô từng tạo hiệu ứng lớn, thu hút hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Hậu Hoàng còn ghi dấu ấn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Chị Đẹp Đạp Gió. Đặc biệt, hình ảnh năng động, tính cách hài hước cùng sự nhiệt tình trong các thử thách giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Hiện tại, nữ YouTuber sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó kênh YouTube có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký và trang Facebook có khoảng 4,1 triệu người theo dõi.

Ngày 26/11, Hậu Hoàng chia sẻ bản thân bị chuẩn đoán ung thư máu: "Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy. Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi ngưởi vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới. Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: "Có sức khoẻ là có tất cả". Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha".

Từ trước đến nay, Hậu Hoàng được biết đến là người có năng lượng tích cực, vui vẻ

Ảnh: FBNV