Tối 12/2, họp báo ra mắt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã làm MXH rung chuyển khi cả giới truyền thông đều hướng về thảm đỏ quy tụ "một nửa showbiz Việt". Vừa là nam nghệ sĩ hot top đầu Vbiz, vừa sở hữu tác phẩm hiện dẫn đầu đường đua phim Tết 2026, mọi nhất cử nhất động hay phát ngôn về Trấn Thành và dàn cast đều nhận được sự quan tâm lớn.

Dàn cast Thỏ ƠI!! trên thảm đỏ

Tại buổi họp báo, Hari Won đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc cô từng hoài nghi quyết định của Trấn Thành khi mời ba cái tên không phải diễn viên chuyên nghiệp là LyLy, Văn Mai Hương và Pháo tham gia dự án. Lời đầu tiên, bà xã Trấn Thành gửi lời xin lỗi tới 3 nữ chính: "Hari muốn nói lời xin lỗi Văn Mai Hương, LyLy và Pháo vì không quá tin tưởng 3 người khi Trấn Thành mời đóng phim Thỏ Ơi!!."

Hari Won xin lỗi Văn Mai Hương, Pháo và LyLy vì đã không tin tưởng 3 nữ chính (Nguồn: meowentertainment)

Hari Won kể, ngay từ khi nghe chồng nói muốn giao vai quan trọng cho ba nữ ca sĩ, cô đã hỏi thẳng: “Tại sao lại là họ? Vì sao không mời diễn viên đúng chuyên môn?” . Với cô, đây là một bộ phim chiếu rạp, áp lực dư luận chắc chắn sẽ rất lớn. Việc lựa chọn ca sĩ thay vì diễn viên có thể khiến khán giả đặt dấu hỏi, thậm chí bàn tán.

Ở vị trí là vợ, Hari Won thừa nhận mình còn “khó tính” hơn cả người ngoài. Cô cho rằng những người xung quanh đôi khi sẽ không dám nói thẳng với Trấn Thành những rủi ro có thể xảy ra, còn cô thì bắt buộc phải nói. Không phải vì không tin, mà vì muốn bảo vệ chồng trước mọi nguy cơ. “Nếu có điều gì khiến anh bị áp lực hay bị công kích, người đầu tiên phải lên tiếng cảnh báo chính là em” , Hari Won chia sẻ.

Hari Won thừa nhận mình còn “khó tính” hơn cả người ngoài

Tuy nhiên, Trấn Thành khi đó chỉ nhẹ nhàng đáp: “Cứ để anh làm thử. Anh sẽ thuyết phục em” . Anh tin vào lựa chọn của mình và kiên quyết bảo vệ dàn cast. Bước ngoặt đến khi Hari Won xem bản dựng đầu tiên. Cô thừa nhận mình đã xúc động và phải nói lời xin lỗi với chồng vì đã không hoàn toàn tin tưởng ngay từ đầu. Theo Hari Won, cả ba người là LyLy, Văn Mai Hương và Pháo - đều thể hiện tốt hơn cô tưởng tượng, đủ sức thuyết phục cả những người khó tính nhất.

Trên sân khấu, Hari Won gửi lời cảm ơn và chúc mừng ê-kíp, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với nỗ lực của các diễn viên. Cô nói mình cảm thấy có lỗi vì đã từng nghi ngờ, và hôm nay muốn công khai ghi nhận sự cố gắng của tất cả. Đáp lại, Trấn Thành xúc động chia sẻ rằng anh hiểu vợ mình nói gì và trân trọng việc cô luôn thẳng thắn. Với anh, sự nghiêm khắc đó không phải áp lực, mà là một cách yêu và bảo vệ.

Lời xin lỗi của Hari Won tại buổi ra mắt Thỏ Ơi!! nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Phần đông khán giả cho rằng phản ứng ban đầu của cô khi nghi ngờ quyết định của Trấn Thành là điều dễ hiểu, bởi việc mời các ca sĩ như Văn Mai Hương, Pháo hay LyLy thay vì diễn viên chuyên nghiệp cho một phim chiếu rạp luôn tiềm ẩn rủi ro và dễ tạo bàn tán. Nhiều người đánh giá cao sự thẳng thắn của Hari khi dám công khai thừa nhận mình từng không hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng nói lời xin lỗi, xem đó là cách ứng xử văn minh và tinh tế.

Một số bình luận của netizen:

- Bà Hari nói hết những lời cộng đồng mạng đang thắc mắc rồi.

- Thật ra Hari thắc mắc có cơ sở mà, nhưng không ngờ 3 bạn diễn tốt thế.

- Văn Mai Hương gây bất ngờ nhất ý, diễn hay lắm.

- Giọng bà Hari cưng dễ sợ.

- Có vợ khéo ghê nha, bả nói lên thắc mắc của mọi người cũng là câu trả lời mà ông Thành muốn nói với khán giả.