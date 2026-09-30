Hari Won mặc cảm vì chưa thể sinh con cho, Trấn Thành nói 1 câu ai cũng xúc động

Nhiều khán giả sau khi nghe Trấn Thành chia sẻ thì ví von Hari Won là

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt. Sau gần một thập kỷ về chung nhà, cuộc sống hôn nhân, công việc và đặc biệt là câu chuyện con cái của cả hai vẫn thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả chú ý.

Mới đây, một đoạn clip chia sẻ của Trấn Thành và Hari Won về hành trình có con bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ lại. Trong đoạn trò chuyện tại chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu năm 2018, Hari Won từng thẳng thắn nói về áp lực mà bản thân trải qua. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn có con nhưng đồng thời lo lắng về sức khỏe. Đặc biệt, việc Trấn Thành là con trai duy nhất trong gia đình càng khiến Hari Won cảm thấy mặc cảm.

"Tôi vẫn mặc cảm vì chồng là con trai duy nhất trong nhà", Hari Won từng chia sẻ.

Đoạn clip viral ghi lại chia sẻ của Trấn Thành và Hari Won về chuyện con cái

Thế nhưng, điều khiến đoạn clip được chú ý khi viral trở lại lại nằm ở phản ứng của Trấn Thành. Trước những lo lắng của vợ, nam MC không hề trách móc hay tạo thêm áp lực. Anh thẳng thắn trấn an Hari Won rằng dù cô có sinh con được hay không, tình cảm của anh dành cho cô vẫn không thay đổi.

"Không sao hết, em không đẻ được anh vẫn yêu em", Trấn Thành khẳng định với vợ.

Nam đạo diễn còn đưa ra phương án nếu cả hai không đẻ được thì có thể nhận con nuôi. Với Trấn Thành, việc có con dường như không phải điều kiện quyết định hạnh phúc của cuộc hôn nhân.

Đoạn chia sẻ sau khi được “đào” lại lập tức kéo theo nhiều bình luận của khán giả. Không ít người dành lời khen cho cách Trấn Thành khi ấy đã trấn an bà xã, trong khi một số bình luận hài hước gọi Hari Won là “thủ khoa ngành lấy chồng”, cho rằng nữ ca sĩ có một ông xã quá tâm lý.

Trấn Thành tâm lý khi vợ bộc bạch chuyện sinh con, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động theo

Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, Hari Won bật khóc nức nở chia sẻ mơ ước mong được làm mẹ: "Bản thân tôi, từ xưa đến giờ luôn khao khát về chuyện có con. Hồi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định, không phải muốn đẻ là đẻ. Tôi không muốn 1 đứa con giống Hari Won ngày xưa, muốn học mà không có tiền. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và có được 1 căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì...".

Dù đã trải qua nhiều năm phẫu thuật nhưng đến hiện tại sức khỏe Hari Won vẫn chưa ổn định. Nữ ca sĩ cho biết bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mang thai. Bà xã Trấn Thành từng trải lòng: "Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh".

Từ khi phát hiện bệnh cho đến hiện tại, Hari Won được người thân kề cận động viên và dành những lời tốt đẹp để khích lệ tinh thần. Vợ Trấn Thành xúc động khi chứng kiến thái độ của mẹ ruột lúc hay tin cô bị bệnh: "Mẹ tôi không khóc khi biết chuyện này, bà rất cố gắng, tỏ vẻ như là không có chuyện gì cả. Mẹ tôi bảo nếu có con khó khăn như thế thì mình kiếm cách khác cũng được". Bố mẹ chồng của Hari Won cũng rất mong chờ có cháu nội nhưng gia đình không đặt áp lực lên con dâu và con trai.

Hari Won được nhiều người thân động viên khi phát hiện bệnh

Trấn Thành 5 lần 7 lượt lên tiếng bảo vệ Hari Won khi bị dân mạng bình luận tiêu cực liên quan đến việc sinh con. Gần đây nhất, trong chương trình Talksoul của chúng tôi, Trấn Thành nói rõ định nghĩa về hạnh phúc và việc làm bố mẹ: "Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa. Các bạn nghĩ là cưới vợ xong phải sinh con - định nghĩa duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải định nghĩa nó khác, lấy vợ xong hạnh phúc, nếu không có con vẫn là hạnh phúc.

Nhiều người cứ hỏi tớ là khi nào sinh con. Ủa không có vấn đề gì, đấy chỉ là tôi chưa muốn có em bé, là vì hai vợ chồng còn quá nhiều hoài bão, ước mơ để làm. Nó đơn giản như vậy thôi! Nhưng mọi người phải vẽ những câu chuyện kinh dị lên, trời ơi! Nào là sinh không được, tại sao nó không sinh,... Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa".

Trấn Thành luôn ở bên động viên, bảo vệ vợ trước những bình luận tiêu cực

Ảnh: FBNV