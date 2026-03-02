Theo đó, các khách sạn tại đây được yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú miễn phí cho khách không thể rời đi, bao gồm cả chi phí phòng và ăn uống, để đảm bảo không ai phải gánh chịu thiệt hại tài chính do tình huống ngoài ý muốn.

Theo thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, các khách sạn trong thành phố phải cho phép khách kéo dài thời gian lưu trú nếu họ không thể rời đi vì các hạn chế bay hoặc đóng cửa không phận.

Chi phí phát sinh sẽ do chính quyền chi trả, và các khách sạn được hướng dẫn gửi hóa đơn trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Khách sạn Rixos Marina ở Abu Dhabi

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều du khách đã đến ngày trả phòng nhưng không thể rời khỏi UAE do các chuyến bay bị hủy hàng loạt. Chính quyền nhấn mạnh rằng không du khách nào nên bị buộc rời khách sạn chỉ vì họ không thể thanh toán thêm trong hoàn cảnh bất khả kháng.

Song song với Abu Dhabi, Dubai cũng ban hành chỉ đạo tương tự, yêu cầu các khách sạn linh hoạt gia hạn thời gian lưu trú cho khách đang mắc kẹt, đồng thời ưu tiên đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của du khách quốc tế.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông thời gian gần đây đã khiến nhiều hãng hàng không tạm dừng hoạt động, nhiều tuyến bay bị hoãn hoặc hủy, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt tại các sân bay lớn trong khu vực.

Cơ quan hàng không UAE cho biết nhà nước sẽ chi trả chi phí lưu trú, ăn uống và hỗ trợ đặt lại chuyến bay cho những hành khách bị ảnh hưởng, nhằm giảm bớt áp lực cho du khách trong thời điểm bất ổn.

Một số du khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ được cung cấp đồ ăn, voucher khách sạn và hỗ trợ nhanh chóng, và cho biết họ cảm thấy an tâm vì cách xử lý chuyên nghiệp của UAE trong khủng hoảng.

Bài học về quản lý du lịch trong khủng hoảng

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là một trong những phản ứng hiếm hoi trong ngành du lịch khi chính quyền chủ động bảo vệ quyền lợi du khách thay vì để họ tự xoay xở.

Một số ý kiến cho rằng ở nhiều nơi khác, giá phòng có thể tăng mạnh trong tình huống khẩn cấp, trong khi UAE lại chọn cách hỗ trợ để giữ uy tín điểm đến.

Các chuyên gia du lịch nhận định động thái này không chỉ giúp giảm áp lực cho du khách mà còn củng cố hình ảnh UAE là một trung tâm hàng không và du lịch toàn cầu có khả năng xử lý khủng hoảng tốt.

Khu nghỉ dưỡng Atlantis, The Palm ở Dubai

Việc Abu Dhabi và Dubai yêu cầu khách sạn gia hạn miễn phí cho du khách cho thấy cách các điểm đến lớn đang thay đổi cách ứng xử với khủng hoảng: không chỉ tập trung vào an ninh và vận hành, mà còn chú trọng trải nghiệm và quyền lợi của khách quốc tế.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm trung chuyển lớn như UAE, những quyết định như vậy được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì niềm tin của du khách, ngay cả khi khu vực đang đối mặt với bất ổn.

Theo India Times