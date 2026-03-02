"Quái thú 3 tấn" trồi lên từ đáy sông khiến tất cả đảo lộn

Sự việc xảy ra tại Kruger National Park (Nam Phi) và được nhân chứng ghi lại bằng điện thoại. Đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Theo clip, chiếc ca nô đang di chuyển chậm trên khúc sông thuộc khu bảo tồn thì bất ngờ một bóng đen lớn xuất hiện dưới mặt nước. Không có dấu hiệu cảnh báo, "quái thú 3 tấn" lao lên từ phía dưới, húc thẳng vào thân thuyền.

Thót tim khoảnh khắc “quái thú 3 tấn” lật úp ca nô chở du khách giữa sông. (Nguồn: Kruger Magazine)

Cú va chạm mạnh khiến ca nô lật úp. Một du khách bị hất xuống sông, vội vàng bám vào phần đáy thuyền để tránh xa con vật. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, mọi ánh mắt đều dõi theo chuyển động của sinh vật khổng lồ.

May mắn, sau cú tấn công đầu tiên, con vật không tiếp tục truy đuổi. Những người còn lại nhanh chóng hỗ trợ, đưa du khách lên bờ an toàn. Sự cố không ghi nhận thương vong.

Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ cho thấy mức độ rủi ro khi con người tiến vào môi trường hoang dã.

Vì sao "quái thú 3 tấn" đáng sợ đến vậy?

Sinh vật trong đoạn clip thực chất là hà mã là loài động vật có vẻ ngoài chậm chạp nhưng lại được giới bảo tồn đánh giá là một trong những loài gây tử vong cho con người nhiều nhất tại châu Phi.

Một con hà mã trưởng thành có thể nặng từ 1,5 đến 3 tấn. Ban ngày, chúng thường ngâm mình dưới nước để giữ mát và bảo vệ da. Chính môi trường này cũng là lãnh địa mà chúng bảo vệ rất quyết liệt.

Sinh vật trong đoạn clip thực chất là hà mã. (Ảnh: The Sun)

Khi cảm thấy bị xâm phạm, đặc biệt nếu thuyền đi quá gần hoặc vô tình cắt ngang giữa đàn, hà mã có thể tấn công bất ngờ. Chúng có thể đạt tốc độ khoảng 30 km/h trên cạn, bơi nhanh và sở hữu lực cắn cực mạnh với hàm mở rộng gần 150 độ.

Theo nhiều thống kê bảo tồn tại châu Phi, mỗi năm có hàng trăm đến hàng nghìn trường hợp tử vong liên quan đến các vụ tấn công của hà mã. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ chúng thường trồi lên từ dưới nước là nơi con người gần như không kịp phản ứng.

Trong tự nhiên, rất ít loài dám đối đầu trực diện với hà mã trưởng thành. Voi châu Phi với kích thước vượt trội có thể khiến chúng tránh né, nhưng sư tử, linh cẩu hay cá sấu hiếm khi tấn công cá thể khỏe mạnh.

Trải nghiệm hấp dẫn nhưng không dành cho sự chủ quan

Kruger National Park là một trong những vườn quốc gia lớn nhất châu Phi, rộng gần 20.000 km², nổi tiếng với các tour safari đường bộ và đường sông. Hệ thống sông như Sabie hay Olifants là nơi sinh sống của số lượng lớn hà mã.

Hệ thống sông như Sabie hay Olifants là nơi sinh sống của số lượng lớn hà mã. (Ảnh: The Sun)

Các đơn vị du lịch tại đây thường yêu cầu thuyền giữ khoảng cách an toàn khi phát hiện đàn hà mã, không chen vào giữa các cá thể đang ngâm mình và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển.

Sự cố lần này kết thúc may mắn, nhưng là lời nhắc rõ ràng rằng thiên nhiên không phải sân khấu biểu diễn. Giữa mặt nước tưởng như yên ả, một cú trồi lên bất ngờ có thể đảo lộn tất cả.

Và trong thế giới hoang dã ấy, chỉ cần vài giây chủ quan, "quái thú 3 tấn" có thể biến chuyến du ngoạn thành khoảnh khắc thót tim khó quên.

Theo The Sun, X