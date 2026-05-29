Hành trình giải cứu nghẹt thở 5 người mắc kẹt trong hang tại Lào

Một chiến dịch giải cứu căng thẳng đang diễn ra trong hang động ngập nước ở miền Trung Lào, nơi 7 người tìm vàng bị mắc kẹt từ ngày 19/5 sau vụ sạt lở do mưa lớn.

Dù tìm kiếm người bị mắc kẹt trong hang giữa điều kiện nguy hiểm, lực lượng cứu hộ Thái Lan và Lào đã nỗ lực tìm thấy 5 người còn sống, 2 người vẫn đang mất tích. Công tác tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài đang được khẩn trương triển khai.

Sau nhiều giờ bơm nước và mở đường vào hang, lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận được khu vực nghi có người bị mắc kẹt.

Ông Kengkard Bongawong - Trưởng đội cứu hộ Metta Tham Kalasin - nói: "Chúng tôi có tin tốt. Đây là khu vực mà chúng tôi đã nỗ lực bơm nước ra để có thể vào bên trong. Hiện tại, nước đã rút và tôi đang kiểm tra khu vực cần vào. Nó rất hẹp, chỉ đủ cho người tôi chui qua".

Nhân viên cứu hộ tập trung, cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt trong hang ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 26/5/2026 (Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP)

Hình ảnh từ camera gắn trên người đội cứu hộ cho thấy các thành viên phải len qua những khe đá chật hẹp, nước ngập ngang mắt cá chân và liên tục gọi vọng vào bên trong hang: "Có ai ở đó không?".

Theo đội cứu hộ, khu vực nghi có nạn nhân bị mắc kẹt nằm phía sau đoạn hang ngập sâu, buộc các thợ lặn phải sử dụng kỹ thuật chuyên môn để tiếp cận.

Ông Kengkard Bongawong mô tả: "Chúng tôi phải lặn vào lỗ và rẽ phải, đó là nơi chúng tôi nghi ngờ các thợ mỏ đang bị mắc kẹt".

Sau nhiều giờ tìm kiếm căng thẳng, đội cứu hộ xác nhận đã tìm thấy 5 trong số 7 người mắc kẹt và tất cả đều còn sống. Tuy nhiên, việc đưa họ ra ngoài vẫn rất khó khăn do lối thoát hiểm hẹp và ngập nước.

Những người tìm vàng bị mắc kẹt và được tìm thấy trong một hang động bị ngập ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 27/5/2026 (Ảnh: Benz Norrased Palasing Seascout Diving/AP)

"Chúng tôi chưa thể đưa họ ra ngay lập tức vì họ sẽ phải đi qua một con đường rất hẹp và phải lặn xuống nước" - ông Kengkard Bongawong thông tin

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục bơm nước, đưa thực phẩm và hỗ trợ y tế vào hang, đồng thời triển khai tìm kiếm 2 người còn lại.

Chiến dịch giải cứu được triển khai sau khi 7 người đàn ông Lào vào hang động ở tỉnh Xaisomboun để tìm vàng, nhưng bị mắc kẹt do mưa lớn gây sạt lở đất chặn kín lối ra.

Được biết, trong đội tình nguyện Thái Lan tham gia chiến dịch lần này có một thợ lặn từng góp mặt trong cuộc giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng bị mắc kẹt trong hang ngập nước ở miền Bắc Thái Lan vào năm 2018.

