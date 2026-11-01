Hành trình 28 năm đi vòng quanh thế giới

50.000 km, đi qua 29 quốc gia, mất gần 28 năm để trở về nhà - đó là hành trình phi thường của nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby.

Bắt đầu lên đường ở tuổi 29, nhà thám hiểm Karl Bushby nay đã 57 tuổi và đang tiến gần điểm kết thúc hành trình trở về nhà. Dự kiến, ông tới thành phố Hull (miền Bắc nước Anh) vào ngày 2/11 tới - nơi mẹ ông đang chờ đón.

Một chiếc xe đẩy chở hành lý, những bước chân nối tiếp nhau trên đường quê nước Anh, sau gần 28 năm, con đường về nhà của ông Karl Bushby chỉ còn một chặng ngắn. Tháng 11/1998, cựu lính dù này rời cực Nam Chile với 500 USD. Nhà thám hiểm đặt ra nguyên tắc không dùng phương tiện giao thông để tiến về phía trước. Hành trình dự kiến kéo dài 12 năm, nhưng thực tế lâu hơn gấp 2 lần.

(Ảnh: AP)

Ông Karl Bushby - nhà thám hiểm người Anh - cho biết: "Tôi mất rất nhiều thời gian ở Nga, gần 10 năm mới đi hết chặng đường qua nước này. Tôi mất 6 năm đi qua châu Mỹ và 10 năm để ra khỏi Nga".

Rừng rậm, sa mạc, biển băng đều đã nằm trên đường đi. Tuy nhiên, thủ tục biên giới, hạn chế thị thực và đại dịch đã nhiều lần khiến ông phải dừng lại. Đến chặng vượt eo biển Manche, khi không được phép đi bộ qua đường hầm, ông chọn bơi. Sau khoảng 20 giờ dưới nước, chia trong 3 ngày, nhà thám hiểm tới bờ biển Anh hôm 5/10.

(Ảnh: AP)

Qua bao thử thách, điều nhà thám hiểm này nhớ nhất lại là những người đã mở cửa đón mình, chia sẻ thức ăn và chăm sóc lúc đau ốm.

Ông Karl Bushby chia sẻ: "Ở mọi nền văn hóa, mọi quốc gia, tôi đều nhận được sự đón tiếp như vậy. Đó là tin tốt mà mọi người cần được nhắc nhớ, nhất là lúc này".

Ngày rời nhà, nhà thám hiểm Bushby muốn biết mình có thể đi xa đến đâu. Gần 28 năm sau, ông trở về với một điều đã được kiểm chứng trong suốt chặng đường dài - đó là lòng tốt của những người xa lạ.

(Ảnh: AP)



