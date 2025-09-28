Trên đường băng của ngành hàng không, việc chuyến bay bị trễ giờ là chuyện không hiếm gặp, nhưng việc một chuyến bay lại đột ngột được đẩy lên lịch trình sớm hơn 15 giờ thì quả thực là một tình huống ngoài sức tưởng tượng của nhiều hành khách.

Hãng hàng không Longjiang Airlines của Trung Quốc đã gây bất ngờ lớn cho hành khách khi thay đổi lịch trình bay từ Harbin đến Hulunbuir Hailar từ 21h55 tối sang 6h10 sáng.

Theo báo cáo, một hành khách họ Zhou đã có kế hoạch bay với chuyến LT4391 của Longjiang Airlines vào ngày 26 tháng 9, với thời gian khởi hành dự kiến là 21h55. Tuy nhiên, thông báo từ nền tảng đặt vé cho thấy sự thay đổi đáng kể: "Hãng hàng không thông báo, thời gian cất cánh được điều chỉnh trước 15 giờ 45 phút. Thời gian cất cánh của chuyến bay từ 21h55 được điều chỉnh thành 6h10."

Thông tin trên khiến chị Zhou không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, "Tôi đã từng trải qua nhiều chuyến bay bị trễ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống chuyến bay lại cất cánh sớm tới 15 giờ, điều này thực sự khó tin."

Chuyến bay LT4391 sau khi được điều chỉnh đã thực sự cất cánh vào lúc 6h24 sáng ngày 26 tháng 9, theo như thông tin được xác nhận từ các nền tảng liên quan. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã gây ra ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của hành khách. Chị Zhou, người không sinh sống tại Cáp Nhĩ Tân, cho biết: "Chuyến bay bị thay đổi thành sáng sớm nghĩa là tôi phải đến Cáp Nhĩ Tân và ở lại một đêm trước đó." Cuối cùng, chị quyết định chọn một chuyến bay khác.

Khi được hỏi về sự việc, đại diện của Longjiang Airlines đã xác nhận rằng việc thay đổi lịch trình bay là có thực. "Thay đổi đã được thông báo từ ngày 18 tháng 9 và chính thức áp dụng từ ngày 26 tháng 9 cho tới ngày 25 tháng 10. Trước đó đã có thông báo gửi tới số điện thoại mà hành khách để lại," người đại diện này cho biết thêm. Họ cũng nhấn mạnh rằng "khi bước vào mùa bay mới, kế hoạch điều chỉnh tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Trong trường hợp gặp phải sự điều chỉnh bất ngờ như thay đổi thời gian cất cánh, chúng tôi không có chính sách bồi thường. Hành khách có thể yêu cầu hoàn tiền vé hoặc đổi vé miễn phí cho ngày khác."

Sự việc này không chỉ gây rắc rối cho hành khách mà còn làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ của hãng hàng không, cũng như chính sách bồi thường trong trường hợp xảy ra thay đổi bất ngờ về lịch trình bay.

Nguồn: ETtoday