Hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines (Trung Quốc) gần đây khiến hành khách phẫn nộ do điều chỉnh nhiệt độ trong khoang máy bay quá thấp. Một số hành khách cáo buộc hãng này cố tình hạ thấp điều hòa để buộc hành khách trả tiền mua chăn.

Một hành khách đăng lên mạng xã hội video quay cảnh khoang máy bay phủ đầy sương mù. Anh phàn nàn rằng khoang máy bay “lạnh như tủ đông", điều hòa mạnh đến mức không thể chịu nổi. Khi vị khách này đề nghị tiếp viên hàng không lấy cho mình một chiếc chăn, anh được yêu cầu trả 15 nhân dân tệ (khoảng 55 nghìn đồng).

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý và bàn tán rộng rãi. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm tương tự và đặt câu hỏi liệu Spring Airlines có cố tình tạo ra nhiệt độ thấp để tăng doanh số qua việc thu tiền chăn hay không.

Khoang máy bay của Spring Airlines tràn ngập sương mù trắng. (Ảnh: Xiaohongshu)

Đáp lại những lời chỉ trích, Spring Airlines đưa ra tuyên bố trên tài khoản Weibo chính thức của hãng vào ngày 25/8, giải thích rằng sương mù trắng trong video thực chất là hiện tượng ngưng tụ do sự tương tác giữa không khí ẩm mùa hè và không khí lạnh, phản ứng vật lý bình thường không liên quan đến việc cài đặt nhiệt độ.

Hãng hàng không khẳng định rằng sương mù tan tự nhiên sau khi cất cánh và nhiệt độ trong khoang máy bay được thiết lập theo tiêu chuẩn của ngành, không có bất kỳ sự can thiệp cố ý nào.

Spring Airlines cũng cho biết, hãng đã công khai làm rõ những tin đồn tương tự từ tháng 8/2023 và phát hành một video giải thích vào tháng 6/2024, nêu rõ họ không cố tình hạ thấp nhiệt độ và hiện tượng sương mù màu trắng là do không khí ngưng tụ. Hãng tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hướng dẫn hành khách trên nhiều nền tảng khác nhau về nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát khoang máy bay.

Mặc dù công ty đưa ra lời giải thích, những lo ngại và nghi ngờ vẫn còn. Spring Airlines vốn nổi tiếng với khả năng tiết kiệm chi phí cực cao, từ lâu đã phải đối mặt với nhiều đánh giá tiêu cực về phí hành lý không minh bạch, quy trình hoàn tiền và đổi vé phức tạp, dịch vụ hậu mãi không đầy đủ. Điều này khiến Spring Airlines bị gán biệt danh "hãng hàng không keo kiệt nhất". Vụ việc trên chắc chắn đã khiến một số hành khách tự hỏi liệu đây có phải là một chiêu trò khác của công ty nhằm tối ưu lợi nhuận hay không.

Bất chấp những tranh cãi đang diễn ra, hiệu quả tài chính của Spring Airlines vẫn rất ấn tượng. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2025, công ty đạt lợi nhuận ròng 677 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.493 tỷ đồng), vững vàng đứng đầu về lợi nhuận trong số các hãng hàng không nội địa Trung Quốc. Mô hình hoạt động "chi phí thấp + doanh thu phụ trợ" của hãng vẫn là một chuẩn mực trong ngành.