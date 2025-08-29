Hành khách đi taxi hết 36k, nhưng chuyển khoản nhầm 500 triệu đồng: Tài xế lập tức báo cảnh sát, hành động sau đó khiến ai cũng kinh ngạc

Tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), tài xế taxi Chu Vĩ đang chuẩn bị kết thúc ca làm việc sau 1 ngày vất vả thì gặp một thanh niên say rượu, được người qua đường nhờ đưa về gần cầu Tùng Độ.

Sau khi xe đến nơi, đồng hồ tính cước báo giá 10 NDT (hơn 36 nghìn đồng). Khi hành khách thanh toán qua điện thoại, hệ thống báo về số tiền là 146.528 NDT (gần 540 triệu đồng).

Trước tình huống bất ngờ, tài xế đã nhắc nhở khách rằng khoản thanh toán bị nhầm. Tuy nhiên, người thanh niên không phản hồi, chỉ khoát tay và rời xe trong trạng thái loạng choạng. Anh ta tiến thẳng về phía cầu trong bóng tối, bỏ lại phía sau số tiền vừa chuyển đi.

Chu Vĩ nhận định rằng đây là một giao dịch nhầm lẫn nghiêm trọng. Với số tiền vượt quá nhiều năm thu nhập của một tài xế, nếu không xử lý kịp thời có thể gây hậu quả khó lường. Điều khiến tình huống trở nên đáng lo ngại hơn là hành khách rời đi trong tình trạng mất kiểm soát và có biểu hiện bất thường.

Không thể tìm thấy người thanh niên trong khu vực xung quanh, Chu Vĩ quyết định đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo. Tại đây, anh đã tường thuật chi tiết sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm hành khách nhằm trả lại số tiền. Cảnh sát ngay sau đó đã huy động lực lượng phối hợp cùng tài xế quay lại khu vực cầu để truy tìm.

Trong quá trình rà soát, cảnh sát và tài xế phát hiện một thanh niên ngồi bên lề đường, hai tay ôm đầu, có nhiều dấu hiệu suy sụp. Qua xác minh, đây chính là người đã chuyển nhầm tiền trước đó.

Ngay trong đêm, cảnh sát đưa anh về trụ sở và hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm, dưới sự chứng kiến đầy đủ của các bên liên quan.

Sau khi sự việc được xác minh, công ty taxi nơi Chu Vĩ làm việc đã công khai khen thưởng anh 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng) và trao danh hiệu “Tài xế trung thực”. Đại diện Sở Giao thông Vận tải huyện cũng ban hành thông cáo ghi nhận hành động đúng mực, cho rằng đây là minh chứng điển hình về việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trước những tình huống phát sinh bất ngờ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng và thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều ý kiến cho rằng sự việc phản ánh tính phức tạp của đời sống xã hội khi những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc báo cảnh sát kịp thời không chỉ giúp xử lý vấn đề tài chính mà còn ngăn chặn nguy cơ tiêu cực đối với một cá nhân trong trạng thái không ổn định.