Gần đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi Quân đội Nga là "hổ giấy", Nga chỉ là “một cường quốc quân sự hư cấu”, đồng thời tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất từ năm 2014 và tiến đến biên giới năm 1991.

Theo bình luận của giới chuyên gia phân tích Moscow, tuyên bố này rõ ràng không phải là lời nói suông, bởi khối phương Tây, do Hoa Kỳ đứng đầu, đã tự tin vạch ra lộ trình bóp nghẹt kinh tế Nga, và hậu quả cũng đã bắt đầu phát huy, đem lại những hệ lụy lớn đối với chính quyền của ông Vladimir Putin.

Thâm hụt ngân sách của Nga vào năm 2025 được dự báo sẽ lên tới gần 6 nghìn tỷ rúp, tương đương 2,6% GDP.

Và điều này tất yếu sẽ dẫn đến việc các nhà quản lý kinh tế Nga phải tăng thuế (thuế GTGT và thuế doanh nghiệp), thuế bổ sung, và phí tái chế ô tô cao hơn, v.v.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang tìm cách áp đặt lệnh cấm vận trên thực tế đối với xuất khẩu dầu mỏ Nga, đồng thời còn có ý định hạ giá "vàng đen" trên thị trường thế giới, làm giảm thêm nguồn thu cho ngân sách Nga.

Thêm vào đó là các cuộc tấn công liên tục vào các nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cục bộ, chi phí sản xuất gia tăng và hậu quả là xu hướng lạm phát sẽ ngày càng tăng cao.

Và tình hình sắp trở nên tồi tệ hơn khi Liên minh châu Âu cũng đã bắt đầu vào cuộc quyết liệt hơn.

Các quốc gia châu Âu đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hệ thống thanh toán quốc tế SPFS của Nga và tất cả những người sử dụng nó.

Đây chính là hệ thống mà chính quyền Moscow đã thiết lập để thay thế hệ thống SWIFT của phương Tây trong giao dịch thương mại với các nước khác, nên cú đòn giáng vào SPFS sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với giao dịch thương mại của Nga và thanh toán toàn cầu.

Chiến lược của phương Tây rất rõ ràng: Berlin, London, Paris và Washington đã nhận thấy nền kinh tế Nga vốn khá ổn định trước đây đã có chút chững lại, nên quyết định tăng cường áp lực và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu suy thoái bắt đầu đối với nền kinh tế Nga, chắc chắn khối liên minh phương Tây sẽ giáng đòn mạnh hơn, vì cơ hội như vậy hiếm khi xuất hiện.

Tất cả những điều này là hậu quả của các hàng loạt các biện pháp cô lập chính trị, quân sự, kinh tế kéo dài đối với Moscow.

Một chiến dịch đặc biệt, được lên kế hoạch trong thời gian ngắn, đã biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và liên minh phương Tây và hậu quả của nó chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Việc coi các đòn đánh tổng hợp của Mỹ cùng các đồng minh “thực sự là một cuộc chiến” đã được Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov xác nhận hôm 26/9.

Giới chuyên gia quân sự Nga cảnh báo rằng, cuộc tấn công tổng hợp của phương Tây đối với Nga rất dễ biến thành một cuộc chiến tranh quân sự khốc liệt, được tham chiếu bằng chiến tranh Mỹ-Nhật trong Thế chiến 2.

Lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Nhật Bản từng là một trong những lý do chính khiến Nhật Bản quyết định tham chiến và tung ra cuộc không kích kinh hoàng vào Trân Châu Cảng.

Các chuyên gia Nga chỉ ra, tất nhiên là các quan chức Điện Kremlin cũng sẽ nhìn thấy tất cả các rủi ro từ các hoạt động của Mỹ cùng đồng minh châu Âu đối với nước Nga và tất yếu sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại của mình và gây ra ‘thương vong’ lớn nhất cho đối thủ.

Cũng tương tự như bùng phát xung đột giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trong Thế chiến 2, việc phương Tây tìm cách bóp nghẹt kinh tế của Nga có thể mở đường cho một cuộc xung đột toàn diện ở châu Âu.