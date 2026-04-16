Hành động của Iran và Pakistan sau thông điệp cứng rắn của Mỹ

DIỄM CHÂU/VTC News |

Iran và Pakistan dự kiến họp tại Tehran ngày thứ Năm để bàn các thông điệp với Mỹ, sau khi đàm phán tại Pakistan đổ vỡ.

Các quan chức Iran và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir dự kiến sẽ tiến hành hội đàm tại Tehran vào ngày thứ Năm, tập trung thảo luận các thông điệp đã được trao đổi giữa Iran và Mỹ, sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan đổ vỡ hôm Chủ nhật. Thông tin do hãng thông tấn nhà nước Tasnim của Iran đăng tải.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir tại Tehran, ngày 15/4/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP)

Trước đó, ông Munir – được xem là một kênh trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran – đã tới Tehran trong ngày thứ Tư và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo quân đội Pakistan, phái đoàn do ông Munir dẫn đầu mang theo thông điệp từ Mỹ.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông “rất vui mừng” khi đón tiếp ông Munir, đồng thời nhấn mạnh Iran tiếp tục cam kết "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Hiện chưa rõ thành phần tham dự cuộc họp ngày thứ Năm, bao gồm khả năng Ngoại trưởng Araghchi có tiếp tục tham gia hay không. Thời gian qua, Iran duy trì kênh trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua Pakistan, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm nối lại vòng đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington.

Reuters đưa tin, các quan chức Mỹ và Iran đang cân nhắc nối lại đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các cuộc trao đổi gián tiếp giữa Mỹ và Iran, do Pakistan làm trung gian, đang diễn ra “hiệu quả và liên tục”. Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, nhận định triển vọng đạt được thỏa thuận là tích cực, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được hai bên nhất trí hôm 8/4.

8 tỷ USD, Cuba có thể phá thế cấm vận của Mỹ – Câu hỏi lớn 'Ai sẽ chi tiền?' được Common Wealth giải đáp
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
