Hành động cũ của em trai Sơn Tùng bất ngờ bị "đào lại"

Một khoảnh khắc của MONO bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại và chia sẻ trên Threads, thu hút nhiều bình luận tích cực.

Nam ca sĩ MONO được khen vì cách xử lý nhanh chóng, lịch thiệp khi vô tình xảy ra va chạm với một nữ dancer trong lúc biểu diễn. Cụ thể, đoạn clip ghi lại phần trình diễn của MONO cùng nhóm vũ công mặc trang phục trắng. Trong một động tác vũ đạo, tay nam ca sĩ vô tình sượt gần cơ thể nữ dancer đứng cạnh. Cả hai dường như đều nhận ra tình huống bất ngờ và có khoảnh khắc khựng lại, gương mặt nam ca sĩ có phần bối rối.

Ngay giây sau đó, MONO chủ động đưa tay ra hiệu rồi cúi người chào nữ dancer như một lời xin lỗi. Nữ dancer cũng cúi đầu đáp lại, cho thấy cô đã tiếp nhận cử chỉ của đồng nghiệp và không có phản ứng tiêu cực.

Chính cách xử lý tinh tế trên sân khấu khiến khoảnh khắc được nhiều người chú ý. Thay vì bỏ qua tình huống có phần nhạy cảm, MONO lập tức thể hiện thái độ lịch sự, giúp màn trình diễn tiếp tục một cách tự nhiên.

Trên Threads, nhiều tài khoản dành lời khen cho cách ứng xử của nam ca sĩ. Một bình luận nhận xét: “Chưa bàn về tài năng nhưng anh em nhà này được giáo dục tốt. Đối nhân xử thế ít có người chê”.

Một người khác cho rằng MONO đã có phản ứng phù hợp khi sau vài giây bối rối, anh lựa chọn cúi chào để xin lỗi, trong khi nữ dancer cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu như ngầm cho biết mọi chuyện không có vấn đề.

Có tài khoản cũng chỉ ra đây là cử chỉ xin lỗi khá rõ ràng, giúp MONO ghi điểm trong lòng khán giả. Nhờ thế, dù clip chỉ kéo dài vài giây, hành động này khiến đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Trong một dịp khác, nam ca sĩ cũng từng nhận được thiện cảm khi thể hiện sự tinh tế với fan tại buổi nghe thử album Mỹ Điệu Ca. Sau khi sự kiện kết thúc, thay vì rời đi ngay, MONO đứng gần lối ra để chờ và chào từng người hâm mộ. Khi các fan lần lượt bước ra, anh chủ động mỉm cười, vẫy tay, hỏi han và trò chuyện. Nam ca sĩ còn dang tay mời khán giả lại gần, tạo bầu không khí thân thiện, gần gũi.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù lượng fan khá đông, MONO vẫn kiên nhẫn tương tác với từng người. Ánh mắt và nụ cười của anh trong các đoạn clip cho thấy sự tập trung khi lắng nghe người hâm mộ chia sẻ.

Loạt khoảnh khắc nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Khán giả cho rằng những hành động tưởng chừng nhỏ bé như đứng lại tiễn fan hay chủ động trò chuyện lại thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm mà họ dành cho nam ca sĩ.

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000 tại Thái Bình. Anh là em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP và chính thức hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ từ năm 2022.

Ngay trong năm đầu sự nghiệp, MONO gây chú ý với album đầu tay “22”, trong đó ca khúc “Waiting For You” nhanh chóng trở thành bản hit và giúp tên tuổi nam ca sĩ được biết đến rộng rãi. Phong cách của MONO gắn với âm nhạc hiện đại, hình ảnh trẻ trung cùng những màn trình diễn chú trọng vũ đạo.

Sau thời gian hoạt động, nam ca sĩ tiếp tục xây dựng màu sắc riêng thông qua các sản phẩm âm nhạc và sân khấu trực tiếp. Bên cạnh giọng hát, khả năng trình diễn và phong cách thời trang cũng là những yếu tố thường xuyên được khán giả quan tâm.

Với xuất phát điểm là một nghệ sĩ trẻ được chú ý ngay từ sản phẩm đầu tay, MONO từng bước tạo dấu ấn riêng trên thị trường nhạc Việt, thay vì chỉ được nhắc đến với tư cách em trai Sơn Tùng M-TP.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)