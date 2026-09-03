Hàng xóm kể về gia đình 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai, đau xót nhớ cảnh 2 cháu nhỏ hôm qua còn vui đùa

Gia đình nạn nhân sống chan hòa, tính tình hiền lành nên được hàng xóm rất quý mến. Sự ra đi đột ngột của họ khiến ai cũng xót xa.

Sự việc 3 người trong một gia đình bị sát hại vào sáng sớm ngày 3/9 tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai đã khiến dư luận bàng hoàng. Càng đau xót cho các nạn nhân bao nhiêu, dư luận càng căm phẫn kẻ gây ra sự việc bấy nhiêu. Chiều cùng ngày, người thân, bà con lối xóm đang chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Đậu Văn Tú (sinh năm 1983, trú xã Bình Minh) hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, sáng nay khi thức dậy, ông sững sờ khi biết bi kịch thương tâm xảy ra với gia đình ông N.V.Q.

Ông Tú kể, gia đình ông Q. chuyển về khu vực này sinh sống từ năm 2019, cách nhà ông 4 căn. Vợ chồng ông Q. có 2 con, bé trai lớn 11 tuổi và bé gái nhỏ hơn 1 tuổi. Vợ chồng ông Q. đều làm công ty, cuộc sống ổn định.

Trong mắt ông Tú, gia đình nạn nhân sống chan hòa, tính tình hiền lành nên được hàng xóm rất quý mến. Ở xóm có bất cứ công việc gì, ông Q. đều đứng ra hô hào mọi người tham gia.

Người thân, hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho các nạn nhân xấú số. (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Tú không kìm được xúc động khi chiếc xe đạp học sinh mới toanh được xếp gọn vào một góc nhà. Ông kể, chiếc xe đạp được ông Q. vừa mua cho con trai cách đây ít ngày. Hôm qua, người hàng xóm còn nhìn thấy cháu bé đạp xe, nô đùa cùng em gái. Ông trêu đùa, bảo cháu bé chở em cẩn thận kẻo ngã, 2 đứa trẻ cười khoái chí. Một gia đình nhỏ đang tràn đầy hạnh phúc, chẳng ngờ chị sau một đêm đã xảy ra biến cố đau thương đến vậy.

Ông Tú cho biết thêm, vợ chồng ông Q. quê ở Nghệ An. Cha mẹ 2 bên nghe tin đã đang trên đường vào Đồng Nai lo hậu sự cho con cháu. Những người thân của ông Q. ở gần đây cùng bà con lối xóm trước mắt cũng đã chuẩn bị cho đám tang được tươm tất, để các nạn nhân được ra đi thanh thản.

Như đã đưa tin, sáng ngày 3/9, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai đã khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Danh tính 3 nạn nhân tử vong là: Chị H.T.M. (SN 1990) và 2 cháu N.N.H. (SN 2025); N.T.H. (SN 2015), con của chị M. Anh N.V.Q. (chồng của chị M.) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: VTC News)

Nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai). Báo Tiền Phong thông tin, theo báo cáo nhanh của Công an xã Bình Minh về vụ việc, Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái sinh năm 2009, sống tại căn nhà sát bên gia đình ông Q. Sau khi chia tay, Đức Anh không chấp nhận và nhiều lần nhắn tin đe dọa cô gái.

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 3/9, nghe tiếng động tại khu vực phía sau nhà, cha của cô gái phát hiện Đức Anh đang tìm cách đột nhập qua khu vực giếng trời nên yêu cầu nghi phạm rời đi và cho biết đã báo công an. Sau đó, Đức Anh đột nhập vào nhà ông Q. Bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình ông Q.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai hiện đang giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh. Nghi phạm bị nhiều vết thương và đang được điều trị tại cơ quan y tế.

Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi và cho biết không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.