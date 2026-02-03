Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV ăn xăng 3,35 lít/100 km, giá khởi điểm 650 triệu đồng

Geely vừa chính thức giới thiệu mẫu crossover hybrid cắm điện Galaxy M7 tại thị trường Trung Quốc. Xe có phạm vi hoạt động bằng điện lên tới 225 km và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,35 lít/100 km. Đây là mẫu thứ hai trong dòng M-series của Geely Galaxy, sau mẫu đầu bảng M9.

Trước khi ra mắt, Geely Galaxy M7 đã nộp đơn xin giấy phép bán hàng tại Trung Quốc vào tháng 12/2025 và hé lộ nội thất, trước khi công bố chính thức các thông số kỹ thuật và hình ảnh ngày 2/2.

Galaxy M7 sở hữu ngoại hình tương tự mẫu Geely Atlas (Boyue L) chạy xăng, với màu đen sang trọng. Phần đầu xe được thiết kế kín với đèn pha sắc nét nối liền bằng dải LED, hốc hút gió lớn hình thang, tay nắm cửa truyền thống, mâm đa chấu và cụm đèn hậu đơn giản. Xe có đường mái hơi cong và chắn bùn sau được tạo hình tinh tế, mang đến diện mạo hiện đại và cân đối.

Bên trong, M7 trang bị màn hình cảm ứng lớn dạng nổi cùng cụm đồng hồ LCD phía sau vô lăng. Khu vực trung tâm có đế sạc điện thoại không dây 50W, cụm điều khiển vật lý và hai hốc đựng cốc. Xe còn tích hợp loa vào cột A, camera nhận diện khuôn mặt người lái, đèn chiếu sáng nội thất và các núm điều khiển bằng pha lê, thể hiện rõ nét xu hướng công nghệ và tiện nghi trong phân khúc SUV cỡ trung.

Geely Galaxy M7 sử dụng pin Aegis Golden Brick với màng ngăn kép linh hoạt và lớp phủ chịu nhiệt oxit nhôm. Hãng đã chứng minh độ an toàn của loại pin này khi thử nghiệm bằng cách nghiền nát pin dưới trọng lượng xe tăng 36 tấn. M7 hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép vận hành tới 225 km ở chế độ điện. Phạm vi hỗn hợp chưa công bố, nhưng theo hãng, xe đạt tổng quãng đường lên tới 1.730 km trong một chu kỳ lái thử. Khi pin gần cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 3,35 lít/100 km.



Galaxy M7 là SUV cỡ trung với kích thước 4.770 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.785 mm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít (BHE15-BFN) công suất 82 kW (110 mã lực) và tốc độ tối đa 180 km/h, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị và đường trường.

Với Galaxy M7, Geely tiếp tục mở rộng dòng SUV hybrid cắm điện, kết hợp thiết kế hiện đại, tiện nghi nội thất và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu, hướng tới nhóm khách hàng quan tâm tới xe xanh tại Trung Quốc.

Giá khởi điểm của xe là 173.800 nhân dân tệ, quy đổi 650 triệu đồng.﻿

Theo CNC﻿